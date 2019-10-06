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РИА Новости

Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом

10:38 06.10.2019 (обновлено: 16:53 06.10.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области ДТП в Гагинском районе в Нижегородской области
 ДТП в Гагинском районе в Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт — РИА Новости. В Нижегородской области опрокинулся туристический автобус, передает региональное управление МЧС.
ДТП произошло в Гагинском районе возле села Паново-Осаново. Как сообщили в МВД по Нижегородской области, пострадали 17 человек, их доставили в больницы.
По информации Минздрава региона, семь человек получили травмы средней степени тяжести.
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области ДТП в Гагинском районе в Нижегородской области
 ДТП в Гагинском районе в Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
ДТП в Гагинском районе в Нижегородской области
Как сообщили в пресс-службе местного управления ГИБДД, автобус вез туристов из Саратова в Большое Болдино. Всего в салоне находились 29 человек: два водителя и пассажиры.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте.
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