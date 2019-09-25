Межгосударственные отношения России и Венесуэлы

Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, независимость которой была признана Россией 17 февраля 1857 года.

Дипломатические отношения между СССР и Венесуэлой установлены 14 марта 1945 года . По решению советского правительства 13 июня 1952 года они были прерваны в связи с отсутствием в Венесуэле условий для нормальной деятельности советских представителей. 16 апреля 1970 года дипотношения восстановили на уровне посольств.

Правительство Венесуэлы признало Российскую Федерацию в качестве правопреемника бывшего СССР в декабре 1991 года.

В мае 1996 года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

Важными вехами российско-венесуэльских отношений стали первый в истории визит президента Российской Федерации в Венесуэлу (26-27 ноября 2008 года) и поездка в Каракас председателя правительства Российской Федерации (2 апреля 2010 года), способствовавшие приданию нового импульса стратегическому партнерству стран в политической, торгово-экономической, энергетической, финансовой, научной, военно-технической и других сферах. По итогам визитов были подписаны более 40 соглашений о сотрудничестве, в том числе в области культуры, высшего образования, спорта, а также о взаимном признании и эквивалентности дипломов.

В июле 2013 года состоялся рабочий визит в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он принял участие в работе второго саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа, состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств подтвердили настрой на сохранение конструктивной преемственности в двусторонних отношениях

В январе 2015 года состоялась встреча Владимира Путина с Николасом Мадуро в ходе краткого визита последнего в Россию в рамках турне по нефтепроизводящим странам.

9 мая 2015 года президент Венесуэлы принял участие в праздновании в Москве 70-летия победы в Великой Отечественной войне.

В тот же год лидеры двух стран встречались в сентябре "на полях" торжественных мероприятий в Пекине (Китай) по случаю окончания Второй мировой войны и в ноябре в рамках саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Тегеране (Иран).

В октябре 2016 года в Стамбуле (Турция) прошла встреча президентов России и Венесуэлы в рамках Мирового энергетического конгресса.

4 октября 2017 года в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, политического и торгово-экономического взаимодействия.

9 июля 2018 года состоялась краткая беседа премьер-министра России Дмитрия Медведева и президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Анкаре (Турция), перед началом торжественной церемонии вступления Реджепа Тайипа Эрдогана в должность президента Турции.

В марте и в августе 2019 года Россию с рабочими визитами посещала исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес

Весомой составляющей политического диалога остаются насыщенные контакты между руководителями внешнеполитических ведомств двух стран.

14 марта 2019 года "на полях" 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене состоялась беседа министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой.

На системной основе проводятся межмидовские консультации по актуальным международным проблемам и вопросам двусторонних отношений.

В июле 2019 года Венесуэлу посетил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который принял участие в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН). В ходе пребывания в Каракасе Сергей Рябков был принят президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Делси Родригес, министром иностранных дел Хорхе Арреасой.

Поддерживаются межпарламентские и межведомственные контакты.

Регулярно проводятся встречи министров финансов и энергетики двух стран. В последние годы венесуэльские представители принимают активное участие в работе ежегодного Петербургского международного экономического форума.

Россия выступает за мирное урегулирование разногласий в Венесуэле и категорически против какого-либо внешнего вмешательства – военного, политического, финансового, экономического и любого другого – с целью свержения законного правительства Николаса Мадуро.

Массовые протесты против Мадуро начались в Венесуэле в январе 2019 года. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании.

Россия, Китай, Турция и другие государства поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим

Поступательно развивается торгово-экономическое сотрудничество России и Венесуэлы.

Реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере освоения энергетических ресурсов Венесуэлы, в том числе с участием ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпром", ПАО "Интер РАО". Значительный потенциал имеется в геологоразведке и недропользовании , в сфере промышленной кооперации. Обсуждаются совместные проекты в области фармацевтики, информационных технологий, ядерной медицины, мирного космоса.

По данным ФТС РФ, в 2018 году объем внешней торговли России и Венесуэлы составил 85,278 миллиона долларов , увеличившись на 24,75% по сравнению с 2017 годом. Объем российского экспорта составил 84,063 миллиона долларов, импорта – 1,215 миллиона долларов.

По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот России и Венесуэлы составил 37,875 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 37,315 миллиона долларов и импорт – 559,9 тысячи долларов.

Основу российского экспорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства и др. Импорт представлен в основном продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем.

По данным Россельхознадзора, в 2018 году Россия экспортировала в Венесуэлу 257,2 тысячи тонн пшеницы. Республика заинтересована также в импорте кукурузы, риса, рапса, подсолнечника и сорго, сообщало ведомство.

В мае 2019 года российские предприятия получили разрешение на поставки говядины, свинины и мяса птицы.

Основным механизмом развития торгово-экономического взаимодействия России и Венесуэлы является межправительственная российско-венесуэльская комиссия высокого уровня (КВУ). Очередное 14-е заседание состоялось в 5 апреля 2019 года в Москве.

Военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы развивается на основе межправительственного соглашения, подписанного в мае 2001 года.

В 2005 году в Каракасе были подписаны первые контракты в области ВТС. В мае был заключен контракт на поставку российских автоматов Калашникова (АК-103), которые в 2006 году поступили на вооружение венесуэльской армии. Также были поставлены вертолеты марки Ми, зенитно-ракетные комплексы "Тор-М1", истребители марки Су, другое вооружение и военная техника.

Важное место занимает взаимодействие в области образования и культурно-гуманитарной сфере.

Российское правительство предоставляет венесуэльцам в рамках квоты бюджетные места в российских вузах.

В 2018 году Россия безвозмездно передала 110 российских специализированных медицинских модулей с медикаментами и расходными материалами, предназначенных для 10 ведущих клиник в пяти крупных городах, включая столицу. В 2019 году за счет российского взноса во Всемирную организацию здравоохранения в Венесуэлу были поставлены две крупные партии лекарственных препаратов.