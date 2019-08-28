В ФСВТС рассказали, когда в Венесуэле откроют завод автоматов Калашникова

ЖУКОВСКИЙ, 28 авг - РИА Новости. Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле планируется открыть в 2020-2021 годах, заявил журналистам в среду в ходе авиасалона МАКС-2019 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"По Венесуэле - 2020-2021 год, учитывая ситуацию, которая сегодня существует", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что строительство планируется заводов закончить до конца 2019 года. До этого сроки несколько раз переносились.

В Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись.