Чемезов рассказал о сроках открытия вертолетного центра в Венесуэле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Создание сервисного центра для обслуживания вертолетов в Венесуэле планируется завершить через год, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Сервисный центр - я думаю, ещё год надо, завершим в 2020 году, а учебный центр уже завершён, буквально недавно подписано было соглашение, и мы начали обучение пилотов венесуэльцев", - сказал Чемезов на ПМЭФ-2019.

Ранее заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Игорь Чечиков заявил журналистам, что создание сервисного вертолетного центра в Венесуэле планируется завершить в этом году. До этого сервисный центр предполагалось открыть до конца 2018 года. За последние десять лет Россия поставила в Венесуэлу более 50 вертолетов марки "Ми".

Венесуэла – крупнейший импортер российского оружия в Латинской Америке, Россия выполнила большую часть оружейных контрактов еще до начала политической нестабильности в этой стране.

С Венесуэлой, в общей сложности, были реализованы контракты на миллиарды долларов. Были поставлены танки Т-72Б1В, реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Град", бронетранспортеры БТР-80А, зенитные комплексы "Печора-2М", С-300, "Бук-М2ЭК" и так далее.