Мадуро сообщил, что направляется в Россию, где встретится с Путиным

"Я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным, с его командой, с группой бизнесменов, чтобы проанализировать динамику наших двусторонних отношений и найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере", — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в твиттере.