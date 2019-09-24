Мадуро сообщил, что направляется в Россию, где встретится с Путиным

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что направляется с официальным визитом в Россию.
"Я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным, с его командой, с группой бизнесменов, чтобы проанализировать динамику наших двусторонних отношений и найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере", — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в твиттере.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании.
Россия, Китай, Турция и другие государства поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.