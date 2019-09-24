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РИА Новости

Мадуро сообщил, что направляется в Россию, где встретится с Путиным

01:33 24.09.2019 (обновлено: 11:06 24.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. 5 декабря 2018
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. 5 декабря 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. 5 декабря 2018
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что направляется с официальным визитом в Россию.

"Я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным, с его командой, с группой бизнесменов, чтобы проанализировать динамику наших двусторонних отношений и найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере", — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в твиттере.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании.
Россия, Китай, Турция и другие государства поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Хуан ГуаидоНиколас МадуроВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Не иначе как за С-400!!!
24 сентября, 07:42
Константин Иванов
407261000
Какое красивое содержание статьи...а по простому: я приехал в Рассею за деньгами, которые мне обязательно дадут, ведь я друг, а друзей президент России не кидает...
24 сентября, 03:32
С Сабир Ягудин
13200032
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