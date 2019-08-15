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РИА Новости

Шойгу поддержал проведение Венесуэлой независимой внешней политики

16:56 15.08.2019 (обновлено: 17:14 15.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Россия поддерживает проведение Венесуэлой независимой внешней политики и противодействие попыткам США сменить законно избранную власть, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Боливарианской Республики Венесуэла генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом в Москве.
"Внимательно следим за событиями, происходящими в Венесуэле. Отмечаем беспрецедентное давление Вашингтона, направленное на дестабилизацию обстановки в вашей стране. Поддерживаем усилия руководства республики в проведении независимой внешней политики и противодействии попыткам США сменить законно избранную власть", - сказал Шойгу.
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Он отметил, что результатом этих усилий стал провал американского плана организации массовых протестных выступлений и дальнейшего раскола общества под видом гуманитарного вторжения.
"Считаем, что только венесуэльцы имеют право определять своё будущее. Внешнее вмешательство, особенно в нынешней, крайне накалённой обстановке, полагаем недопустимым", - подчеркнул Шойгу.
Он отметил, что национальные вооружённые силы Венесуэлы являются гарантом сохранения государственного строя и территориальной целостности республики.
"Хотел бы услышать ваши оценки дальнейшего развития обстановки в стране, а затем перейти к обсуждению вопросов двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и ряда других вопросов", - заключил глава российского военного ведомства.
Глава минобороны Венесуэлы в свою очередь заявил, что США "наглым образом" нарушают международное законодательство, пытаясь свергнуть законную власть в Венесуэле.
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Фальшивый президент, настоящие санкции. Как живет ВенесуэлаСША продолжают вводить санкции против Венесуэлы, а лидер оппозиции вот уже полгода продолжает делать вид, что он президент. И призывает всех на новые протесты.
"Мы действительно в данный момент проходим через непростую ситуацию из-за действий США. Абсолютно наглым способом нарушается международное законодательство", - сказал Лопес.
Он подчеркнул, что Венесуэла занимает в этом отношении жесткую позицию и продолжает бороться.
Он передал министру обороны и президенту РФ Владимиру Путину приветствие от Вооруженных сил Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро и поблагодарил за приглашение на Армейские международные игры. По его словам, военнослужащие Венесуэлы участвуют в играх в пятый раз и всегда получают на них ценный опыт.
"Мы всегда увозим домой важный багаж опыта, поэтому обязательно будем приезжать и соревноваться, поднимая флаги стран, которые борются за собственное достоинство", - добавил он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против законного президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Николас МадуроСергей ШойгуВенесуэлаРоссияПолитика
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