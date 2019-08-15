Шойгу поддержал проведение Венесуэлой независимой внешней политики

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Россия поддерживает проведение Венесуэлой независимой внешней политики и противодействие попыткам США сменить законно избранную власть, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Боливарианской Республики Венесуэла генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом в Москве.

"Внимательно следим за событиями, происходящими в Венесуэле. Отмечаем беспрецедентное давление Вашингтона, направленное на дестабилизацию обстановки в вашей стране. Поддерживаем усилия руководства республики в проведении независимой внешней политики и противодействии попыткам США сменить законно избранную власть", - сказал Шойгу.

Он отметил, что результатом этих усилий стал провал американского плана организации массовых протестных выступлений и дальнейшего раскола общества под видом гуманитарного вторжения.

"Считаем, что только венесуэльцы имеют право определять своё будущее. Внешнее вмешательство, особенно в нынешней, крайне накалённой обстановке, полагаем недопустимым", - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что национальные вооружённые силы Венесуэлы являются гарантом сохранения государственного строя и территориальной целостности республики.

"Хотел бы услышать ваши оценки дальнейшего развития обстановки в стране, а затем перейти к обсуждению вопросов двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и ряда других вопросов", - заключил глава российского военного ведомства.

Глава минобороны Венесуэлы в свою очередь заявил, что США "наглым образом" нарушают международное законодательство, пытаясь свергнуть законную власть в Венесуэле.

"Мы действительно в данный момент проходим через непростую ситуацию из-за действий США. Абсолютно наглым способом нарушается международное законодательство", - сказал Лопес.

Он подчеркнул, что Венесуэла занимает в этом отношении жесткую позицию и продолжает бороться.

Он передал министру обороны и президенту РФ Владимиру Путину приветствие от Вооруженных сил Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро и поблагодарил за приглашение на Армейские международные игры. По его словам, военнослужащие Венесуэлы участвуют в играх в пятый раз и всегда получают на них ценный опыт.

"Мы всегда увозим домой важный багаж опыта, поэтому обязательно будем приезжать и соревноваться, поднимая флаги стран, которые борются за собственное достоинство", - добавил он.