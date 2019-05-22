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РИА Новости

Российским предприятиям разрешили поставлять мясную продукцию в Венесуэлу

Вчера, 18:37
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПроизводство колбасы на мясокомбинате
Производство колбасы на мясокомбинате
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Производство колбасы на мясокомбинате. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия и Венесуэла по итогам визита венесуэльской делегации подписали ветеринарные сертификаты, определяющие условия поставки говядины, свинины и мяса птицы из регионов РФ, предприятия, проинспектированные делегацией, смогут осуществлять поставки своей продукции после устранения сделанных замечаний, говорится в сообщении Россельхознадзора.
"Ведомство указывает, что 22 мая в Россельхознадзоре состоялось обсуждение итогов ознакомления делегации Боливарианской Республики Венесуэлы с российской системой обеспечения безопасности продукции животного происхождения", - сообщила пресс-служба ведомства.
Заместитель министра сельского хозяйства Венесуэлы по вопросам животноводства, Национальный директор по вопросам здоровья животных Вильмер Алькасар отметил высокий уровень организации ветеринарной службы в Российской Федерации и эффективность программ по предотвращению и борьбе с опасными болезнями животных, в частности, такими, как ящур, африканская чума свиней и птичий грипп.
"Это позволило сторонам после переговоров подписать три ветеринарных сертификата, определяющих условия поставки в Венесуэлу говядины, свинины и мяса птицы из регионов России, свободных от вышеперечисленных заболеваний. По возвращению делегации в Венесуэлу в недельный срок будет подготовлен заключительный отчет о проведенной проверке, который позволит проинспектированным предприятиям начать поставки своей продукции после устранения сделанных замечаний", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идёт о трёх предприятиях из Брянской, Белгородской и Тамбовской областей.
Алькасар также выразил готовность рассмотреть предложения Россельхознадзора о расширении списка российских предприятий-экспортеров, которые смогут поставлять свою продукцию после инспекций венесуэльскими специалистами. В последующем не исключена возможность передачи права инспектирования предприятий для включения их в соответствующие венесуэльские реестры Россельхознадзору, отмечается в пресс-релизе.
В настоящее время из продукции АПК Россия поставляет в Венесуэлу пшеницу. По ранее озвученным данным Россельхознадзора, в 2018 году было экспортировано 257,2 тысячи тонн пшеницы, а за январь-март 2019 года – 63 тысячи тонн. Республика заинтересована также в импорте кукурузы, риса, рапса, подсолнечника и сорго, сообщало ведомство.
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РоссельхознадзорВенесуэлаРоссияЭкономика
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