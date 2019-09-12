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РИА Новости

Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2018-2019 годах

15:36 12.09.2019
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© AFP 2019 / DHAКрушение пассажирского поезда в Текирдаге, Турция
Крушение пассажирского поезда в Текирдаге, Турция
© AFP 2019 / DHA

2019

12 сентября в Демократической Республике Конго в провинции Танганьика поезд сошел с рельсов. Погибли 50 человек, многие пострадали.
11 июля рано утром в Пакистане в провинции Пенджаб пассажирский поезд, следовавший из Лахора в Кветту, на полном ходу врезался в стоявший в городе Рахимъяр-Хар товарный состав. В результате аварии три вагона пассажирского поезда съехали с рельсов. Катастрофа унесла жизни 21 человека, 89 пострадали.
27 февраля в Каире в Египте неуправляемый локомотив без машиниста с полным топливным баком на большой скорости въехал на вокзал Рамсис, врезался в пристройку к его зданию и взорвался. В результате возникшего пожара погибли, по разным данным, от 23 до 28 человек, еще порядка 50 пострадали. Причиной катастрофы стала ссора машинистов двух локомотивов, в результате которой один из них оставил кабину своей набиравшей скорость машины и отправился выяснять отношения с коллегой, преградившим ему путь.
2 февраля в штате Бихар в Индии девять вагонов поезда сошли с рельсов. В результате аварии восемь человек погибли и более 50 пострадали.
8 января в ЮАР произошло столкновение двух поездов. В результате три человека погибли и 604 пассажира пострадали.
2 января в Дании произошла авария на железнодорожном мосту, соединяющем датские острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт. По данным датских СМИ, авария могла произойти после того, как, вероятно, часть вагонного покрытия сорвалась с грузового поезда и попала в проходящий мимо пассажирский состав, который был вынужден сильно затормозить. В поезде находился 131 пассажир. Восемь человек погибли, 16 пострадали.

2018

21 декабря на юге Сербии на железнодорожном переезде, не оборудованном шлагбаумом, в населенном пункте Доне-Меджурово, пассажирский состав, отъехавшей от близлежащей станции, врезался в автобус, который перевозил детей в школу. В результате столкновения пять человек погибли, еще 30 пострадали.
13 декабря в Турции произошло крушение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью. Из-за столкновения с локомотивом с рельсов сошли три вагона поезда, при этом обрушился пешеходный переход. Погибли девять человек и 84 пострадали.
20 ноября утром в Испании в Каталонии в районе муниципалитета Вакариссес, расположенного в 40 километрах от Барселоны, между городами Тарраса в Манреса, сошел с рельсов поезд пригородного сообщения. Причиной стал оползень, вызванный проливными дождями, которые последние дни шли в Каталонии. Из 133 человек, находившихся в поезде, один человек погиб, 49 пострадали.
21 октября в уезде Илань на севере острова Тайвань, возле станции "Синьма" сошел с рельсов скоростной поезд Puyuma Express. Причиной аварии стало превышение скорости во время поворота. Машинист признал, что отключил систему автоматической блокировки и не знал точной скорости состава во время движения. На момент аварии в скоростном поезде находились 366 человек, погибли 18 человек, еще 190 пострадали.
19 октября в Индии недалеко от северного города Амритсар поезд врезался в толпу людей. Местные жители жгли чучела возле железнодорожных путей в честь одного из самых популярных индуистских праздников – Дашахры – который отмечается каждую осень. Жертвами аварии стали 61 человек, свыше 70 получили ранения.
В ночь на 5 октября два поезда столкнулись в ЮАР, к востоку от города Йоханнесбург. Следовавший в Преторию поезд врезался в другой состав, стоявший на станции города Кемптон-Парк. В результате столкновения пострадали не менее 320 пассажиров.
4 сентября в ЮАР, к югу от города Йоханнесбург столкнулись два поезда. В результате инцидента около ста человек получили ранения легкой и средней степеней тяжести.
8 июля в провинции Текирдагна северо-западе Турции из-за провала грунта под железнодорожными путями пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. В результате катастрофы погибли 24 человека, еще 124 пострадали.
4 мая два пассажирских поезда столкнулись в пригороде столицы Туниса – оба оказались на одной ветке железнодорожных путей. Погиб машинист одного из составов, 60 человек получили ранения.
28 февраля в Египте на станции Абу-эль-Хави в провинции Бохейра произошло столкновение двух поездов. Два вагона отделились от пассажирского поезда и упали перед встречным товарным поездом. Погибли 19 человек, 38 пострадали.
4 февраля в США пассажирский поезд, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. От столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов. В результате аварии погибли два человека, 116 были госпитализированы.
9 января в ЮАР в городе Джермистон, недалеко от Йоханнесбурга пассажирский поезд, прибывавший на станцию, столкнулся с находившимся у платформы пассажирским составом. В результате аварии пострадали 226 человек.
4 января на участке между населенными пунктами Хенненман и Крустад в ЮАР произошло столкновение поезда, следующего из Порт-Элизабет в Йоханнесбург, с грузовиком. Несколько вагонов состава сошли с рельсов и загорелись. В результате аварии погибли 19 человек, пострадали свыше 200 человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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