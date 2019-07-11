Число погибших при столкновении поездов в Пакистане возросло до 21 человека

Поезд, перевозивший людей из Лахора в Кветту, на полном ходу врезался в стоявший в городе Рахимъяр-Хар товарный поезд. Согласно предварительным данным, первый состав двигался не по своему пути. В результате аварии три вагона пассажирского поезда съехали с рельсов. Как сообщают очевидцы, авария произошла рано утром, когда большинство пассажиров спали.