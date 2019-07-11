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РИА Новости

Число погибших при столкновении поездов в Пакистане возросло до 21 человека

Вчера, 16:27
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Число погибших в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в провинции Пенджаб на севере Пакистана выросло до 21 человека, 89 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось, что жертвами аварии стали девять человек.
Поезд, перевозивший людей из Лахора в Кветту, на полном ходу врезался в стоявший в городе Рахимъяр-Хар товарный поезд. Согласно предварительным данным, первый состав двигался не по своему пути. В результате аварии три вагона пассажирского поезда съехали с рельсов. Как сообщают очевидцы, авария произошла рано утром, когда большинство пассажиров спали.
Полиция заявила, что поисково-спасательная операция на месте происшествия завершена. Все пострадавшие доставлены в местные больницы. Ведется расследование случившегося.
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