Число погибших в железнодорожной катастрофе в Турции возросло до 24

АНКАРА, 9 июл — РИА Новости. Число погибших в железнодорожной катастрофе на северо-западе Турции увеличилось до 24, лечение в больницах продолжают 124 человека, сообщает в понедельник телеканал NTV со ссылкой на министра здравоохранения Ахмета Демирджана.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 73 пострадавших при сходе с рельсов пяти вагонов пассажирского поезда в провинции Текирдаг.

Отмечается, что поисково-спасательные работы на месте катастрофы закончились в 6.00 (совпадает с мск) понедельника.

Как говорилось в заявлении министерства транспорта, судоходства и связи Турции, причиной крушения поезда на северо-западе Турции стал провал грунта под железнодорожными путями из-за сильных дождей. Эвакуация тяжелораненых проводилась с помощью вертолетов и тракторов, так как подъезд автотранспорта к месту катастрофы затруднен из-за бездорожья.