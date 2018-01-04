Число пострадавших в железнодорожной аварии в ЮАР возросло до 260

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Число пострадавших в результате железнодорожной аварии в ЮАР возросло до 260 человек, сообщает телеканал eNKA со ссылкой на министра транспорта Джо Масангваньи.

Ранее сообщалось о более 180 раненых. Жертвами инцидента стали 12 человек.

Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Столкновение поезда с грузовиком произошло на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов и загорелись. На поезде, следующем из Порт-Элизабет в Йоханнесбург, ехало 713 пассажиров.