Число пострадавших при столкновении поездов в США достигло 116

Сотрудник правоохранительных органов неподалеку от места столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в штате Южная Каролина, США. 4 февраля 2018

Сотрудник правоохранительных органов неподалеку от места столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в штате Южная Каролина, США. 4 февраля 2018

ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Два человека погибло, 116 госпитализировано в результате столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в американском штате Южная Каролина, заявил губернатор штата Генри Макмастер.

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте и регулярно получается обновленную информацию. Позднее глава государства поблагодарил службы оперативного реагирования за их работу.

Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали два человека, 70 получили ранения.

По словам Макмастера, "погибли два сотрудника компании Amtrak". "116 человек были перемещены в местные госпитали, у кого-то небольшие травмы, у кого-то более серьезные", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NBC.

Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени. По данным Amtrak, в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов. На месте происшествия работают спасатели.