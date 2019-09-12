Поезд сошел с рельсов в ДРК, не менее 50 человек погибли, сообщили СМИ

Поезд сошел с рельсов в четверг утром в провинции Танганьика. Министр заявил, что в результате 50 человек погибли и многие пострадали. Он выразил соболезнования семьям и объявил, что правительство проводит заседание, чтобы обсудить практические меры в связи с инцидентом.