Поезд сошел с рельсов в ДРК, не менее 50 человек погибли, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в Демократической Республике Конго, не менее 50 человек погибли, сообщает портал Actualite со ссылкой на министра по делам национальной солидарности и гуманитарной деятельности Стива Мбикаи.
Поезд сошел с рельсов в четверг утром в провинции Танганьика. Министр заявил, что в результате 50 человек погибли и многие пострадали. Он выразил соболезнования семьям и объявил, что правительство проводит заседание, чтобы обсудить практические меры в связи с инцидентом.
#RDC #Tanganyika 50 morts et des blessés graves à la suite du déraillement d'un train à #Mayibaridi @kamanda_kela @wembi_steve @NancyMpoyi @juvenalmunubo @zoekabila @mbuyi_henry pic.twitter.com/C0GOeHZ6AL— AfricaNews (@africanewsrdc) September 12, 2019