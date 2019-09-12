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РИА Новости

Поезд сошел с рельсов в ДРК, не менее 50 человек погибли, сообщили СМИ

15:30 12.09.2019 (обновлено: 15:54 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛокомотив на железнодорожных путях
Локомотив на железнодорожных путях
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Локомотив на железнодорожных путях. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в Демократической Республике Конго, не менее 50 человек погибли, сообщает портал Actualite со ссылкой на министра по делам национальной солидарности и гуманитарной деятельности Стива Мбикаи.
Поезд сошел с рельсов в четверг утром в провинции Танганьика. Министр заявил, что в результате 50 человек погибли и многие пострадали. Он выразил соболезнования семьям и объявил, что правительство проводит заседание, чтобы обсудить практические меры в связи с инцидентом.
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Демократическая Республика КонгоВ мире
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