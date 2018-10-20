У полиции в Индии нет данных о пострадавших в ж/д катастрофе россиянах

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт — РИА Новости. Полиция индийского штата Пенджаб, где накануне в результате аварии на железной дороге погибли свыше 60 человек, сообщила РИА Новости, что не располагает информацией о возможных жертвах или пострадавших среди российских граждан.

"К настоящему времени информации о погибших или пострадавших россиянах у нас нет", — информировал представитель правоохранительных органов штата.

Полиция Пенджаба также задержала и допросила машиниста поезда. Как сообщил источник телеканала NDTV, на допросе машинист заявил, что получил "зеленый сигнал для движения" и не знал о том, что на железнодорожных путях находились сотни людей.

В пятницу вечером поезд врезался в толпу людей неподалеку от северного индийского города Амритсар. Местные жители жгли чучела возле железнодорожных путей в честь одного из самых популярных индуистских праздников — Дашахры — который отмечается каждую осень. По сообщениям СМИ, люди праздновали, стоя прямо на рельсах. В момент трагедии на путях, предположительно, находились около 700 человек.

По последним данным, в результате трагедии погиб 61 человек, свыше 70 получили ранения. Власти не исключают, что число жертв со временем может возрасти.

Как сообщил ранее глава правительства штата Амариндер Сингх, причины трагедии к настоящему моменту пока не установлены. Вместе с тем, очевидцы происшествия сообщили телеканалу NDTV, что собравшиеся на железнодорожных путях люди вовремя не получили предупреждение о приближении поезда. Депутат из Амритсара Гурджит Сингх Ауйла добавил, что на данный момент неизвестно, кто выдал разрешение на проведение праздничных мероприятий возле путей.

В субботу по всему Пенджабу в связи с трагедией объявлен траур. Кроме того, правительство распорядилось выплатить семьям погибших по 500 тысяч рупий (порядка 6,8 тысячи долларов).