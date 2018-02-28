СМИ сообщили о 19 погибших при столкновении поездов в Египте

КАИР, 28 фев – РИА Новости. Число погибших при столкновении двух поездов в провинции Бохейра в Египте возросло до 19, 38 человек числятся на данный момент пострадавшими, сообщает египетская газета "Ар-Расд" на странице в Twitter.

По имеющейся информации, столкновение произошло на станции Абу-эль-Хави. Два вагона отделились от пассажирского поезда и упали перед встречным товарным поездом. На месте работают спасатели и тридцать машин скорой помощи. Минздрав говорит, что число погибших и пострадавших может увеличиться.

Ранее египетские СМИ сообщали о 12 погибших и 15 пострадавших.