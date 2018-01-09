Число пострадавших при столкновении поездов в ЮАР возросло до 226

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении поездов неподалеку от одного из крупнейших городов ЮАР Йоханнесбурга достигло 226 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя компании-оператора.

Ранее сообщалось о 200 пострадавших.

"Мы организуем комиссию по расследованию, чтобы разобраться в подробностях того, что могло привести к инциденту", — заявила представитель компании Лилиан Мофокенг.

Два пассажирских поезда столкнулись в городе Джермистон, недалеко от Йоханнесбурга. Поезд, прибывавший на станцию, столкнулся с находившимся у платформы составом.

Это вторая железнодорожная авария в ЮАР в последние дни. В четверг на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад произошло столкновение поезда с грузовиком. По последним данным, погибли 19 человек, более 200 получили ранения.