Дело Кирилла Вышинского

Защита, а также многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.

28 августа 2019 года Киевский апелляционный суд постановил освободить Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с арестом Кирилла Вышинского беспрецедентной. Он подчеркнул, что журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность.