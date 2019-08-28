Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) утром 15 мая 2018 года на автостоянке возле его дома в Киеве, ночью его этапировали в Херсон. Кроме того, многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости Украина в Киеве и дома у некоторых его сотрудников.
Журналистов ресурса РИА Новости Украина, который является информационным партнером МИА "Россия сегодня", не стали задерживать, им не предъявляли обвинений, но вызвали на допрос в СБУ.
По решению суда Херсона 17 мая 2018 года Кирилл Вышинский был арестован на два месяца без возможности внесения залога. Ему предъявили обвинение в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Позднее арест несколько раз продлевали.
Во время одного из заседаний Херсонского суда, на котором рассматривался вопрос о продлении меры пресечения, Вышинский заявил, что откажется от украинского гражданства. В Государственной миграционной службе Украины уточнили, что согласно законодательству страны выход журналиста из гражданства Украины невозможен до окончания судебного процесса против него. У Вышинского также есть гражданство РФ.
Заседание Херсонского городского суда 5 сентября 2018 года, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, было прервано из-за плохого самочувствия журналиста. Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского, удовлетворив ходатайство защиты, поданное в связи с резким ухудшением состояния здоровья журналиста, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО. Его результаты были представлены, однако защита настаивает, что обследование провели некачественно. Позже адвокат сообщил, что здоровье Вышинского "относительно" нормальное, ухудшений нет.
Пройдя несколько инстанций в обжаловании рассмотрения вопроса о незаконном задержании Вышинского, его защита подала ходатайство в Верховный суд Украины. По словам адвоката, после рассмотрения в Верховном суде защита сможет обратиться в Европейский суд по правам человека. Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины 27 мая 2019 года отклонила кассационную жалобу защиты Вышинского в отношении его незаконного задержания. Адвокаты журналиста требовали отправить этот вопрос на новое рассмотрение Херсонского апелляционного суда.
14 января 2019 года украинская прокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела в отношении Кирилла Вышинского. Журналист и его защита начали знакомиться с материалами дела. Всего в деле 31 том: 25 основных и шесть технических.
21 февраля Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении Вышинскому срока ознакомления с уголовным делом до 28 февраля.
21 февраля Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении Вышинскому срока ознакомления с уголовным делом до 28 февраля.
6 марта стало известно, что украинская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Кирилла Вышинского.
26 марта 2019 года Подольский районный суд Киева провел подготовительное заседание по делу Вышинского. Кроме того, суд отказал защите в возврате дела прокурору.
4 апреля Подольский районный суд Киева начал рассмотрение дела по существу. Прокуроры начали зачитывать текст обвинительного акта на 80 страницах, а закончили его читать 10 июня 2019 года.
Кириллу Вышинскому было предъявлено обвинение в государственной измене, распространении материалов с призывами к насильственному изменению и свержению конституционного строя, захват государственной власти по предварительному сговору группой лиц, распространении материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины совмещенном с разжиганием национальной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, приобретение и хранении огнестрельного оружия. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Вышинский назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией. Он отметил, что основные обвинения, которые ему предъявляет СБУ, заключаются в том, что на посту главного редактора сайта РИА Новости Украина он не занимался журналистикой, а проводил "информационные спецоперации в интересах Российской Федерации". При этом по его словам, с 2014 года, когда он стал главным редактором РИА Новости Украина, и до 2018 года к нему ни разу не было претензий в связи с недостоверностью публикаций.
Журналист написал письмо, в котором он объясняет, что его задержание было нелегальным, так как "основывалось на абсурдных и лживых обвинениях", выдвинутых сотрудниками СБУ. Вышинский напомнил о доводах СБУ: в ведомстве заявили, что 15 мая 2018 года, в день ареста, руководитель портала разместил статью "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии", и сделано это было "в интересах России" – "с целью предоставления им помощи в... противодействии получению автокефалии украинской поместной церкви". Как объяснил журналист, материал являлся новостным сообщением и был подготовлен редакторами по открытым источникам. В тексте, по его словам, были представлены две точки зрения. В письме Вышинский привел данные экспертизы публикации "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии", которую провел украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Согласно выводам эксперта, ничего крамольного и противоправного в статье не содержится. В ней также, по заключению экспертов, нет утверждений, "которые по смысловому пониманию являются публичным оправданием экстремистских, сепаратистских или террористических действий". Кроме того, в публикации не обнаружены "признаки антиукраинской пропаганды коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".
3 июля 2019 года суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского из-за того, что сторона обвинения решила сменить двух прокуроров в день заседания, которые в итоге "не успели ознакомиться с делом".
Защита, а также многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.
19 июля Подольский районный суд Киева продолжил заседание по делу Кирилла Вышинского. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и в восьмой раз продлил арест журналиста до 19 сентября.
Защита Вышинского подала апелляцию на решение суда о продлении ареста журналиста.
28 августа 2019 года Киевский апелляционный суд постановил освободить Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство.
Журналист обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.
Как заявил сам Вышинский сотрудникам СМИ, он считает решение суда обоснованным и справедливым.
Как заявил сам Вышинский сотрудникам СМИ, он считает решение суда обоснованным и справедливым.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с арестом Кирилла Вышинского беспрецедентной. Он подчеркнул, что журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность.
Обеспокоенность ситуацией выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны-члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Москва направляла Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
В апреле 2019 года более 250 журналистов подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. В июле Зеленскому передали личное письмо от матери Кирилла Вышинского.
Вышинский отказался от обмена на кого-либо из осужденных в России украинцев, считая необходимым добиваться справедливого решения суда.
Против адвоката Андрея Доманского, защищающего Кирилла Вышинского, было заведено уголовное дело. Его подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника. Адвокат предположил, что это связано с его участием в деле Вышинского. Международная комиссия юристов в Брюсселе признала, что дело против него является политическим преследованием.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников