В Госдуме прокомментировали решение о продлении ареста Вышинскому

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Продление ареста руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому говорит о слабости Владимира Зеленского как президента, который не может подавить "националистический угар" на Украине, заявил РИА Новости член комитета Госдумы РФ по информационной политике Евгений Ревенко.

Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.

"Была надежда на то, что с приходом нового президента Владимира Зеленского отношение, в том числе и отношение к свободе слова, к свободе журналистской деятельности, изменится. Была надежда, что тот националистический угар, который разыгрался на Украине, пойдет на спад. Но, к сожалению, пока мы видим, что все остается как есть. А господин Зеленский, несмотря на возлагаемые на него надежды, сделать ничего не может и пока он демонстрирует откровенную слабость. Пока я с разочарованием могу констатировать, что это слабый президент", - сказал Ревенко РИА Новости.

Он добавил, что "очень разочарован" решением суда о продлении ареста журналисту. По его словам, украинские власти "по-прежнему используют Вышинского в качестве заложника для торга". При этом депутат подчеркнул, что вместе с журналистским сообществом продолжит добиваться освобождения Вышинского.