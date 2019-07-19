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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В Госдуме прокомментировали решение о продлении ареста Вышинскому

Вчера, 16:31
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Продление ареста руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому говорит о слабости Владимира Зеленского как президента, который не может подавить "националистический угар" на Украине, заявил РИА Новости член комитета Госдумы РФ по информационной политике Евгений Ревенко.
Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
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"Была надежда на то, что с приходом нового президента Владимира Зеленского отношение, в том числе и отношение к свободе слова, к свободе журналистской деятельности, изменится. Была надежда, что тот националистический угар, который разыгрался на Украине, пойдет на спад. Но, к сожалению, пока мы видим, что все остается как есть. А господин Зеленский, несмотря на возлагаемые на него надежды, сделать ничего не может и пока он демонстрирует откровенную слабость. Пока я с разочарованием могу констатировать, что это слабый президент", - сказал Ревенко РИА Новости.
Он добавил, что "очень разочарован" решением суда о продлении ареста журналисту. По его словам, украинские власти "по-прежнему используют Вышинского в качестве заложника для торга". При этом депутат подчеркнул, что вместе с журналистским сообществом продолжит добиваться освобождения Вышинского.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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Арест Кирилла ВышинскогоРИА Новости УкраинаКирилл ВышинскийЕвгений РевенкоГосдума РФРоссияУкраинаВ мире
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