Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Суд освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство, передает корреспондент агентства.

Журналист должен приходить в суд и к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Как заявил представителям СМИ сам Вышинский, по его мнению, решение суда обоснованно и справедливо. Он также поблагодарил всех, кто его поддерживал.

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения, какой срок, и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года. <...> Я еще не определился с конкретными планами, у меня цель и главный план сейчас — участвовать в судебном процессе", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, куда он поедет и с кем встретится в первую очередь, журналист отметил, что для начала хотел бы выйти на улицу.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поприветствовала освобождение Кирилла Вышинского.

"Освободили Кирилла! Уррраааааа!!!!! <...> Низкий поклон всем, кто помогал. Москальковой, Венедиктову, юристам — и всем тем, кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными", — написала Симоньян в твиттере.

По мнению гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, решение отпустить руководителя РИА Новости Украина из-под стражи "подтверждает политический характер состряпанного дела и Зеленский таким образом усилил свои переговорные позиции".

В интервью телеканалу "Россия-24" Киселев отметил, что само дело Вышинского похоже на ситуацию, когда какое-то дикое племя "утащило человека в джунгли и думает: либо его съесть, либо обменять на что-то". Однако, подчеркнул он, решение киевского суда улучшает переговорные позиции России и Украины и полезно для обеих стран.

"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал, в свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дело Вышинского

Кирилл Вышинский находился под стражей более 400 дней, с мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время одного из заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и сказал, что откажется от украинского гражданства.

Ранее суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты заявляли, что украинская прокуратура специально затягивала процесс.

Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.

Суд по инкриминируемым Вышинскому статьям еще впереди.

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Российский лидер назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.