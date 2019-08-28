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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи

11:55 28.08.2019 (обновлено: 15:48 28.08.2019)
59537
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Суд освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство, передает корреспондент агентства.
Журналист должен приходить в суд и к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.
Как заявил представителям СМИ сам Вышинский, по его мнению, решение суда обоснованно и справедливо. Он также поблагодарил всех, кто его поддерживал.

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения, какой срок, и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года. <...> Я еще не определился с конкретными планами, у меня цель и главный план сейчас — участвовать в судебном процессе", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, куда он поедет и с кем встретится в первую очередь, журналист отметил, что для начала хотел бы выйти на улицу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 12:10Дело Кирилла Вышинского
Захарова прокомментировала освобождение Вышинского из-под стражи
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поприветствовала освобождение Кирилла Вышинского.

"Освободили Кирилла! Уррраааааа!!!!! <...> Низкий поклон всем, кто помогал. Москальковой, Венедиктову, юристам — и всем тем, кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными", — написала Симоньян в твиттере.

По мнению гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, решение отпустить руководителя РИА Новости Украина из-под стражи "подтверждает политический характер состряпанного дела и Зеленский таким образом усилил свои переговорные позиции".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
В интервью телеканалу "Россия-24" Киселев отметил, что само дело Вышинского похоже на ситуацию, когда какое-то дикое племя "утащило человека в джунгли и думает: либо его съесть, либо обменять на что-то". Однако, подчеркнул он, решение киевского суда улучшает переговорные позиции России и Украины и полезно для обеих стран.
"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал, в свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
Вчера, 12:30Дело Кирилла Вышинского
Вышинский заявил, что его дело стоило Порошенко должности

Дело Вышинского

Кирилл Вышинский находился под стражей более 400 дней, с мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время одного из заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и сказал, что откажется от украинского гражданства.
Ранее суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты заявляли, что украинская прокуратура специально затягивала процесс.
Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вчера, 13:05Радио
Адвокат Вышинского: эмоции переполняютСуд в Киеве освободил из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, изменив меру пресечения на личное обязательство. Это решение в эфире радио Sputnik прокомментировал адвокат журналиста Андрей Доманский.
По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.
Суд по инкриминируемым Вышинскому статьям еще впереди.
С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
Вчера, 12:55РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского
Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Российский лидер назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.
МИД России, в свою очередь, направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Обеспокоенность выражали и в ОБСЕ: так, представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.
"Я ждал этого решения больше года": освобождение Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
1 из 10

Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
2 из 10

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
3 из 10

Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
4 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
5 из 10

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
6 из 10

В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
7 из 10

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выходит из здания апелляционного суда Киева
8 из 10

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
9 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
10 из 10

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 10

Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.

© РИА Новости / Стрингер
3 из 10

Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.

© РИА Новости / Стрингер
5 из 10

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.

© РИА Новости / Стрингер
6 из 10

В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Стрингер
7 из 10

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 10

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 10

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
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Дело Кирилла ВышинскогоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А кого теперь будем в русофобии обвинять?
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