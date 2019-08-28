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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

"Я ждал этого решения больше года": освобождение Кирилла Вышинского

15:37 28.08.2019 (обновлено: 15:52 28.08.2019)
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Киевский апелляционный суд отпустил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Первые кадры после освобождения журналиста — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
1 из 10

Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
2 из 10

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
3 из 10

Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
4 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
5 из 10

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
6 из 10

В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
7 из 10

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выходит из здания апелляционного суда Киева
8 из 10

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
9 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
10 из 10

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.

© РИА Новости / Стрингер
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Дело Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийФото
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