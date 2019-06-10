В суде закончили читать обвинительный акт Вышинскому

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Подольском суде Киева закончили читать обвинительный акт по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, следующее заседание назначено на 18 июня, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Закончили чтение обвинительного акта. В следующий раз Вышинскому будут разъяснять суть обвинительного заключения, выяснять, признает себя виновным или нет. Заседание назначено на 18 июня, 17.00 (совпадает с мск)", - сообщил РИА Новости адвокат.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.

Первое заседание, на котором дела начали рассматривать по существу, прошло 4 апреля. На этом заседании суд удовлетворил ходатайство защиты и разрешил Вышинскому сидеть рядом с адвокатом, а не в стеклянном боксе для заключенных. На первом заседании прокуроры начали зачитывать обвинительный акт журналисту. На последующих заседаниях прокуроры продолжили зачитывать обвинение подозреваемому.