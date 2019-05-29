Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T08:50Z
https://ria.ru/20190529/1555048665.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155270/98/1552709806_0:83:3071:1810_1036x0_80_0_0_a3613b888e81036a99641d862a26b679.jpg
РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Вышинский рассказал, почему считает свой арест незаконным

Вчера, 08:50
5085
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, почему считает свой арест незаконным.
Журналист написал письмо, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. В нем он объясняет, что задержание было нелегальным, так как "основывалось на абсурдных и лживых обвинениях", выдвинутых сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).
Вышинский напомнил о доводах СБУ: в ведомстве заявили, что 15 мая 2018 года, в день ареста, руководитель портала разместил статью "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии", и сделано это было "в интересах России" - "с целью предоставления им помощи в... противодействии получению автокефалии украинской поместной церкви".
"Если изложить то же самое простыми словами, то СБУ утверждает, что поймало меня "на горячем", в момент размещения на нашем сайте "подрывной статьи". Я, "как рука Москвы", при помощи этой статьи пытался сорвать получение томоса на автокефалию украинской поместной церковью", - отметил журналист.
Как объяснил журналист, материал являлся новостным сообщением и был подготовлен редакторами по открытым источникам.
В тексте, по его словам, представлены две точки зрения. В частности, украинский эксперт Дмитрий Корнейчук высказывает скепсис по поводу получения автокефалии и считает, что власть уже готовит объяснения, почему "нет". Синод украинской неканонической структуры, как отмечает Вышинский, заявляет о внешнем вмешательстве в этот процесс.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева
20 мая, 16:41
СЖР призвал Зеленского освободить Вышинского

Данные экспертизы

В письме Вышинский привел данные экспертизы публикации "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии". Ее провел украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ.
Согласно выводам эксперта, ничего крамольного и противоправного в статье не содержится. Там нет "высказываний по поводу целесообразности (возможности, необходимости) изменения границ территорий или государственной границы Украины", равно как и "предложения по поводу изменения формы государственного устройства с унитарного на федеральный".
В ней также, по заключению экспертов, нет утверждений, "которые по смысловому пониманию являются публичным оправданием экстремистских, сепаратистских или террористических действий".
Кроме того, в публикации не обнаружены "признаки антиукраинской пропаганды коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".
"Значит, задержали меня 15 мая сотрудники СБУ незаконно", - подчеркнул Вышинский.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
16 мая, 18:41
Лукашевич в ОБСЕ заявил о произволе в деле Вышинского на Украине

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Ревенко и телеведущая Ольга Скабеева во время акции в поддержку Кирилла Вышинского у здания посольства Украины в Москве
15 мая, 11:18
Дело Вышинского — позорная страница в истории Украины, считают в Госдуме
1200120
Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Генеральный директор ППГХО Александр Глотов
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
РИА
Новости
Конверт с долларовыми купюрами
Курс доллара вырос до 65 рублей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
Незаконное задержание
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Лауреат Нобелевской премии по литературе, турецкий писатель Орхан Памук. Архивное фото
Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
Кнессет. Архивное фото
Кнессет Израиля проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы
Актер Кит Харингтон на премьере финального сезона сериала Игра престолов
СМИ: актер из "Игры престолов" попал в больницу из-за окончания сериала
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей
Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве
Huawei оспорила в американском суде внесение компании в черный список
В Венгрии затонуло прогулочное судно с 34 людьми на борту, сообщают СМИ
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию
Актер Алексей Панин
Алексея Панина оштрафовали на 59 тысяч рублей за курение в самолете
Предвыборные плакаты кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент (ЕП) у избирательного участка в Париже
Берлускони и другие "друзья Путина". Как обновился Европарламент
Кадр из мини-сериала Чернобыль
"Чернобыль" стал самым популярным телешоу в истории по версии IMDb
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Пушков оценил призыв Зеленского есть шаурму
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
Лента новостейМолния