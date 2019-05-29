МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, почему считает свой арест незаконным.

Журналист написал письмо, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. В нем он объясняет, что задержание было нелегальным, так как "основывалось на абсурдных и лживых обвинениях", выдвинутых сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

Вышинский напомнил о доводах СБУ: в ведомстве заявили, что 15 мая 2018 года, в день ареста, руководитель портала разместил статью "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии", и сделано это было "в интересах России" - "с целью предоставления им помощи в... противодействии получению автокефалии украинской поместной церкви".

"Если изложить то же самое простыми словами, то СБУ утверждает, что поймало меня "на горячем", в момент размещения на нашем сайте "подрывной статьи". Я, "как рука Москвы", при помощи этой статьи пытался сорвать получение томоса на автокефалию украинской поместной церковью", - отметил журналист.

Как объяснил журналист, материал являлся новостным сообщением и был подготовлен редакторами по открытым источникам.

В тексте, по его словам, представлены две точки зрения. В частности, украинский эксперт Дмитрий Корнейчук высказывает скепсис по поводу получения автокефалии и считает, что власть уже готовит объяснения, почему "нет". Синод украинской неканонической структуры, как отмечает Вышинский, заявляет о внешнем вмешательстве в этот процесс.

Данные экспертизы

В письме Вышинский привел данные экспертизы публикации "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии". Ее провел украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

Согласно выводам эксперта, ничего крамольного и противоправного в статье не содержится. Там нет "высказываний по поводу целесообразности (возможности, необходимости) изменения границ территорий или государственной границы Украины", равно как и "предложения по поводу изменения формы государственного устройства с унитарного на федеральный".

В ней также, по заключению экспертов, нет утверждений, "которые по смысловому пониманию являются публичным оправданием экстремистских, сепаратистских или террористических действий".

Кроме того, в публикации не обнаружены "признаки антиукраинской пропаганды коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

"Значит, задержали меня 15 мая сотрудники СБУ незаконно", - подчеркнул Вышинский.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.