Зеленскому передали личное письмо от матери Вышинского, сообщил Венедиктов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому передали личное письмо от матери руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом в Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но это пока не нашло отклика.

Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля, ранее суд неоднократно продлевал эту меру пресечения.