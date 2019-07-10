Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T12:00Z
https://ria.ru/20190710/1556378800.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155618/14/1556181444_0:236:3038:1946_1036x0_80_0_0_fd78760bba8de9262090959091d33d00.jpg
РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Зеленскому передали личное письмо от матери Вышинского, сообщил Венедиктов

Вчера, 12:00
6886
© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому передали личное письмо от матери руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Об этом в Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но это пока не нашло отклика.
Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля, ранее суд неоднократно продлевал эту меру пресечения.
Защита, а также многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева.
8 июля, 14:29
Представитель ОБСЕ пообещал продолжить работу над освобождением Вышинского
36111410
Обсудить 21
Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
Эстония выразила протест России из-за салюта в честь освобождения Таллина
РИА
Новости
Вид на генуэзскую крепость в Судаке
В Раду внесли проект об уголовном наказании за непризнание Крыма украинским
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Медведчук рассказал о перспективах освобождения Вышинского
Конверты со штемпелем, посвященным трехлетию со дня подвига Героя России Магомеда Нурбагандова
Почта России выпустила штемпель с Героем России Нурбагандовым
Лента
новостей
Пациент в коридоре
Совфед одобрил закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили в драке сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Венедиктов посетил Вышинского в СИЗО
Меркель в третий раз за месяц испытала приступ дрожи на публике
Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
Киев запретил детям, выступавшим в России, участвовать в Евровидении
Цветы у здания редакции Говорит Москва в память о главном редакторе радиостанции Сергее Доренко
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города Салавата
Мужа кассирши, подозреваемой в краже из банка, задержали
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
Суд арестовал счета Абызова почти на 122 миллиона евро
Новый саркофаг Чернобыльской АЭС
На Украине ввели в эксплуатацию новый саркофаг Чернобыльской АЭС
Бойцы Красной Армии обстреливают финские укрепления
В Ленинградской области нашли останки 99 красноармейцев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
11:08Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков
11:05В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:04В Генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
11:04Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Участники МАП осудили действия грузинских властей, допустивших провокацию
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
Лента новостейМолния