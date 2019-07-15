Коллеги призвали не допустить провокаций на суде по делу Вышинского

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Правозащитники и коллеги руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского опасаются провокаций на судебном заседании по его делу, которое пройдет сегодня в Киеве, и призывают к спокойствию.

"Не хотелось бы увидеть уже до боли знакомую картину, как провокаторы-нацики вламываются в суд. Понятно, что нечто похожее готовится, но для нового президента это будет тест на способность держать слово и налаживать в стране новый уклад", — сказал РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о возможных попытках давления радикалов на судей. По ее словам, все "конструктивные силы гражданского общества" должны выступить против провокаций.

Сегодня Москалькова прилетела в Киев, чтобы поддержать журналиста.

К спокойствию в связи с заседанием по делу руководителя портала РИА Новости также призвала главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"Сегодня ждем суда по Кириллу Вышинскому. Спокойно ждем", — написала она в Telegram.

С просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому предотвратить провокации в суде выступал и адвокат Вышинского Андрей Доманский. Помимо этого, он призвал главу МВД страны Арсена Авакова "обеспечить надлежащее поведение собравшихся "вольных слушателей".

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но отклика пока что не последовало.

Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля, ранее суд неоднократно продлевал эту меру пресечения. Защита, а также многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.