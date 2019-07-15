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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Коллеги призвали не допустить провокаций на суде по делу Вышинского

Вчера, 10:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Правозащитники и коллеги руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского опасаются провокаций на судебном заседании по его делу, которое пройдет сегодня в Киеве, и призывают к спокойствию.

"Не хотелось бы увидеть уже до боли знакомую картину, как провокаторы-нацики вламываются в суд. Понятно, что нечто похожее готовится, но для нового президента это будет тест на способность держать слово и налаживать в стране новый уклад", — сказал РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о возможных попытках давления радикалов на судей. По ее словам, все "конструктивные силы гражданского общества" должны выступить против провокаций.
Сегодня Москалькова прилетела в Киев, чтобы поддержать журналиста.
К спокойствию в связи с заседанием по делу руководителя портала РИА Новости также призвала главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"Сегодня ждем суда по Кириллу Вышинскому. Спокойно ждем", — написала она в Telegram.

С просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому предотвратить провокации в суде выступал и адвокат Вышинского Андрей Доманский. Помимо этого, он призвал главу МВД страны Арсена Авакова "обеспечить надлежащее поведение собравшихся "вольных слушателей".
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Вчера, 10:03
Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать журналиста Вышинского в суде

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Вчера, 10:39
Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но отклика пока что не последовало.
Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля, ранее суд неоднократно продлевал эту меру пресечения. Защита, а также многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.
В понедельник в Киеве состоится очередное заседание по делу журналиста.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
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