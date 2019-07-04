Адвокат Вышинского сравнил не готовых к заседанию прокуроров со школьниками

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Игорь Мокин сравнил прокуроров, объявивших о своей неготовности к очередному заседанию, с нерадивыми школьниками.

По его мнению, свою задачу обвинители видят не в том, чтобы доказывать свою позицию, а лишь в том, чтобы продлевать срок содержания Вышинского под стражей.

Ранее Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу журналиста до 15 июля из-за неготовности прокуроров к заседанию. Перед этим процессуальное руководство сменило двух обвинителей, которые в итоге "не успели ознакомиться с делом".

"Когда-то давно, когда я учился в школе, у нас был такой прием. Если не подготовился к уроку, нужно было предупредить учителя перед уроком о том, что ты не готов, придумать уважительную причину (заболел, отключили свет, делал другие уроки) и за честность учитель не ставил два. Такая вот индульгенция за правду. <…> Сегодня вернулся в школьное детство", — прокомментировал Мокин на Facebook .

Смену прокуроров защитник назвал незаконной и безосновательной. Он также напомнил, что дело насчитывает 20 томов, а Вышинский находится под стражей больше года.

Защита, а также многие эксперты считают, что прокуратура специально затягивает процесс.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но это пока не нашло отклика.