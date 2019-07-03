Прокуроры попросили отложить заседание суда по делу Вышинского

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Прокуроры попросили суд в Киеве отложить заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского для ознакомления с материалами дела.

Ранее Вышинский заявил, что прокуратуру не волнует правосудие. По его словам, обвинению нужно, чтобы журналист оставался за решеткой.

Адвокат руководителя портала Андрей Доманский заявил РИА Новости, что будет ходатайствовать, чтобы Вышинского выпустили под его личное поручительство (аналог российской подписки о невыезде - ред.)

Адвокат напомнил, что 26 июня Конституционный суд Украины признал незаконным положение части 5 статьи 176 ("Общие положения о мерах пресечения") уголовного процессуального кодекса.

В ней говорится, что по отношению к подозреваемым по статьям о терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности вооруженных сил нельзя применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей. Решение поддержали десять судей большой палаты Конституционного суда.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.