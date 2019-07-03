Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T17:35Z
https://ria.ru/20190703/1556178452.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155567/88/1555678897_0:36:2730:1572_1036x0_80_0_0_06efc2201f44b58bb7416224e07df517.jpg
РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Суд в Киеве объявил перерыв в деле Вышинского из-за неготовности прокуроров

Вчера, 17:32
5631
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля из-за того, что сторона обвинения решила сменить двух прокуроров в день заседания.
Суд призвал юристов подготовиться к заседанию "надлежащим образом".
В зале суда Вышинский заявил, что прокуратуру волнует не правосудие, а то, чтобы он оставался за решеткой. Кроме того, по его словам, генпрокурор Украины Юрий Луценко дал пощечину украинскому правосудию, призывая людей помешать его освобождению из СИЗО.

"Можно говорить о том, что политические игры со стороны генпрокурора Юрия Луценко, который призвал вчера людей придти сюда, чтобы не допустить мое возможное освобождение, продолжатся, <...> это вторая пощечина (украинскому правосудию. — Прим. ред.)", — добавил Вышинский.

Он также выразил надежду на то, что ситуация с приходом новой власти немного изменится.
Адвокат Андрей Доманский заявил, что процесс пытаются затянуть. Кроме того, по его словам, защите до сих пор не предоставили информацию о доказательствах вины журналиста.
После переноса заседания уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила разочарование решением суда. Она призвала новое политическое руководство Украины проявить гуманизм и отпустить на свободу журналиста, который трудился над "налаживанием взаимопонимания между народами, связанными единой исторической судьбой".
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
20 июня, 16:33
Путин ответил на вопрос о возможности возвращения Вышинского
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
83524933
Обсудить 2
Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийРИА НовостиРоссияУкраина
Популярные комментарии
Неготовность прокуроров это что то новенькое в судопроизводстве. А объясняется просто - дело полностью сфальсифицировано и при нынешнем повышенном внимании невозможно сформулировать обвинение без соучастия в фальсификации. Хоть малюсенькая выгода от избрания Зеленского. То, что прокатило бы при Порошенко, при новом президенте делать пока боятся.
3 июля, 17:48
sizif8
1900002
Рекомендуем
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы
Магнетар, вырабатывающий быстрые радиовспышки
Найден источник загадочных сигналов из космоса
Лента
новостей
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Дикий лебедь
Лебедь убил собаку на глазах у хозяина
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Более двух тысяч жителей ДНР получили российские паспорта
Здание министерства обороны РФ
В Минобороны назвали имя подводника, спасшего гражданского при пожаре
Названы простые способы перейти на здоровое питание
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 3 июля 2019
Путин обсудил с правительством нацпроекты
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
Певица Юлия Началова
Семья Началовой пригрозила судом организаторам "туристических панихид"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
01:50В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
01:43Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
01:28В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению
01:24РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения
01:22В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
Лента новостейМолния