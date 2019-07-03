Суд в Киеве объявил перерыв в деле Вышинского из-за неготовности прокуроров

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля из-за того, что сторона обвинения решила сменить двух прокуроров в день заседания.

Суд призвал юристов подготовиться к заседанию "надлежащим образом".

В зале суда Вышинский заявил, что прокуратуру волнует не правосудие, а то, чтобы он оставался за решеткой. Кроме того, по его словам, генпрокурор Украины Юрий Луценко дал пощечину украинскому правосудию, призывая людей помешать его освобождению из СИЗО.

"Можно говорить о том, что политические игры со стороны генпрокурора Юрия Луценко, который призвал вчера людей придти сюда, чтобы не допустить мое возможное освобождение, продолжатся, <...> это вторая пощечина (украинскому правосудию. — Прим. ред.)", — добавил Вышинский.

Он также выразил надежду на то, что ситуация с приходом новой власти немного изменится.

Адвокат Андрей Доманский заявил, что процесс пытаются затянуть. Кроме того, по его словам, защите до сих пор не предоставили информацию о доказательствах вины журналиста.

После переноса заседания уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила разочарование решением суда. Она призвала новое политическое руководство Украины проявить гуманизм и отпустить на свободу журналиста, который трудился над "налаживанием взаимопонимания между народами, связанными единой исторической судьбой".

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.