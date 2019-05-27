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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Верховный суд Украины отказался удовлетворить кассацию защиты Вышинского

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Верховный суд Украины отказался удовлетворить кассационную жалобу защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
Защита настаивала, что задержание журналиста было незаконным, и требовала нового рассмотрения в Херсонском апелляционном суде.
Жалобу рассматривала Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
16 мая, 18:41
Лукашевич в ОБСЕ заявил о произволе в деле Вышинского на Украине
Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
20 мая, 14:12
Симоньян после инаугурации Зеленского: когда освободят Вышинского?
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийУкраина
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