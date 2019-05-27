Верховный суд Украины отказался удовлетворить кассацию защиты Вышинского

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Верховный суд Украины отказался удовлетворить кассационную жалобу защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Защита настаивала, что задержание журналиста было незаконным, и требовала нового рассмотрения в Херсонском апелляционном суде.

Жалобу рассматривала Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.