Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году

7 августа под Новороссийском произошло ДТП. По предварительным данным, четыре человека погибли, более 32. Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой у поселка Верхнебаканский, на 16-м километре автодороги А-146 Новороссийск - Керчь. После столкновения обе машины упали в обрыв. В больницу Новороссийска доставлены 27 человек, в том числе 11 детей. Спасатели продолжают доставать людей из автобуса, в котором, по данным МЧС, был 41 человек - 39 пассажиров, водитель и экскурсовод. В легковом автомобиле находились четверо. Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи.