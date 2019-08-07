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РИА Новости

В ДТП под Новороссийском пострадали более тридцати человек, есть жертвы

23:49, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Под Новороссийском произошло ДТП, в результате которого пострадали десятки человек, есть погибшие, рассказали РИА Новости в экстренных службах.
Экскурсионный автобус Hyundai, принадлежащий санаторию "Эллада" в Анапе - ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС, столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Touareg у поселка Верхнебаканский, на 16-м километре автодороги А-146 Новороссийск - Керчь. Обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров.
В автобусе, по данным МЧС, был 41 человек - 39 пассажиров, водитель и экскурсовод. В легковом автомобиле находились четверо.
По последним данным, погибли три человека, из них двое несовершеннолетних - все они пассажиры легковушки. Пострадали 32.
Госпитализированы 28 человек, в том числе 11 детей. Еще 14 осматривают на месте. Как показало медосвидетельствование, водитель автобуса был трезв.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Создан оперативный штаб, на место выехали следователи. Как сообщили власти, всем пострадавшим оказана квалифицированная помощь.
МЧС открыло горячую линию: 8 (861) 268-64-40.
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6 августа, 09:04
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ДТП под НовороссийскомНовороссийскПроисшествия
Популярные комментарии
Вот не могу понять - зачем заходить на российский ресурс и радоваться жертвам авиакатостроф, крупных ДТП, стихийных бедствий? Может они получают от этого удовольствие?
8 августа, 00:02
Максим Исаев
3700001
Вам везде Украина мерещится. Даже если новость будет о китайских подержаны авто, найдётся тот, кто вспомнит про Украину. Украина, Украина, Украина. На комбинацию желтого и синего цветов небось уже условный рефлекс выработался?
8 августа, 00:37
Эльдар Серьёзный
2700001
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