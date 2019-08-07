В ДТП под Новороссийском пострадали более тридцати человек, есть жертвы

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Под Новороссийском произошло ДТП, в результате которого пострадали десятки человек, есть погибшие, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

Экскурсионный автобус Hyundai, принадлежащий санаторию "Эллада" в Анапе - ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС, столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Touareg у поселка Верхнебаканский, на 16-м километре автодороги А-146 Новороссийск - Керчь. Обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров.

В автобусе, по данным МЧС, был 41 человек - 39 пассажиров, водитель и экскурсовод. В легковом автомобиле находились четверо.

По последним данным, погибли три человека, из них двое несовершеннолетних - все они пассажиры легковушки. Пострадали 32.

Госпитализированы 28 человек, в том числе 11 детей. Еще 14 осматривают на месте. Как показало медосвидетельствование, водитель автобуса был трезв.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Создан оперативный штаб, на место выехали следователи. Как сообщили власти, всем пострадавшим оказана квалифицированная помощь.