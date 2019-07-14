В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.

Еще тринадцать человек пострадали, их направили в больницы. Ранее МЧС заявляло о пяти погибших и пяти пострадавших.

Автобус перевозил 39 пассажиров по маршруту "Миндигулово - Набережные Челны". По предварительной информации, водитель не справился с управлением и машина опрокинулась.