Минздрав рассказал о состоянии пяти детей, пострадавших в ДТП в Перми

ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Пять детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Перми, находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения по Пермскому краю.
По данным службы скорой помощи Перми и Пермского района, в субботу на улице Новогайвинской, 91б водитель автобуса маршрута № 53 столкнулся с препятствием. По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб, около 20 пострадали.
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"На данный момент известно о том, что у пяти пострадавших детей состояние средней тяжести", - сказали агентству в минздраве.
По информации службы скорой медицинской помощи, на месте ЧП работают 18 бригад медиков и две бригады медицины катастроф.