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РИА Новости

Минздрав рассказал о состоянии пяти детей, пострадавших в ДТП в Перми

17:11 17.08.2019 (обновлено: 19:03 17.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Пять детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Перми, находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения по Пермскому краю.
По данным службы скорой помощи Перми и Пермского района, в субботу на улице Новогайвинской, 91б водитель автобуса маршрута № 53 столкнулся с препятствием. По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб, около 20 пострадали.
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"На данный момент известно о том, что у пяти пострадавших детей состояние средней тяжести", - сказали агентству в минздраве.
По информации службы скорой медицинской помощи, на месте ЧП работают 18 бригад медиков и две бригады медицины катастроф.
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ДТП с автобусом в ПермиПермьПроисшествия
Популярные комментарии
Обнаглевший так называемый малый бизнес,поддерживаемый государством, плюет и на технику безопасности и на здоровье людей,то руку женщине в машине для пельменей отрезало,то на мясокомбинате где стоят 2 сарая и производят продукцию,нашли крыс в огромном колличестве.....Водители в погоне за рублем сутками не спят и.т.д. Когда тряхнете этих горе предпринимателей а г-н Медведев?
17 августа, 18:49
Jn Zorin
2700002
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