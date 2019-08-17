Минздрав рассказал о состоянии пяти детей, пострадавших в ДТП в Перми

ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Пять детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Перми, находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения по Пермскому краю.

По данным службы скорой помощи Перми и Пермского района, в субботу на улице Новогайвинской, 91б водитель автобуса маршрута № 53 столкнулся с препятствием. По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб, около 20 пострадали.

"На данный момент известно о том, что у пяти пострадавших детей состояние средней тяжести", - сказали агентству в минздраве.