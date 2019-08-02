На Ставрополье пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

ПЯТИГОРСК, 2 авг — РИА Новости. На Ставрополье при столкновении автобуса и грузовика погибли пять человек, сообщают управление ГИБДД по региону и пресс-служба губернатора.
Пострадали 19 человек, пятеро находятся в крайне тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в ночь на пятницу около 02:30 на 420-м километре автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь.
По предварительным данным, водитель Renault уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
Известно, что в автобусе были 23 человека, водитель погиб, раненые доставлены в районную больницу.
На месте работают экстренные службы, движение затруднено.