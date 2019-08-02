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РИА Новости

На Ставрополье пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

Вчера, 06:44
48241
© УГИБДД по Ставропольскому краюНа месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
© УГИБДД по Ставропольскому краю
ПЯТИГОРСК, 2 авг РИА Новости. На Ставрополье при столкновении автобуса и грузовика погибли пять человек, сообщают управление ГИБДД по региону и пресс-служба губернатора.
Пострадали 19 человек, пятеро находятся в крайне тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в ночь на пятницу около 02:30 на 420-м километре автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь.
По предварительным данным, водитель Renault уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
Известно, что в автобусе были 23 человека, водитель погиб, раненые доставлены в районную больницу.
На месте работают экстренные службы, движение затруднено.
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Ставропольский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Надо не деньги за бесполезные тахографы с автомобилистов драть, а обязать установку устройств, которые следят за состоянием водителя, это менее затратно и более эффективно. Но у нас предпочитают то, что больше денег принесет в карман.((
2 августа, 06:55
sserj1679
1700011
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