Биография Кристин Лагард

Французский политический деятель и юрист Кристин Лагард (Christine Lagarde) родилась 1 января 1956 года в Париже (Франция).
Получила образование в США и Франции. Окончила среднюю школу в Гавре, затем посещала школу Holton Arms School в Бетесде (штат Мэриленд, США). Окончила юридический факультет в университете Париж X (Университете Западный Париж) и получила степень магистра в Институте политических исследований (Political Science Institute) в Экс-ан-Провансе.
В 1981 году начала работать в адвокатской конторе Baker & McKenzie в качестве юриста, специализировалась на трудовом законодательстве. С 1995 по 1999 год была членом Исполнительного комитета компании. В 1999 году Кристин Лагард был назначена председателем Глобального исполнительного комитета Baker & McKenzie, в 2002 году была переизбрана на эту должность. В 2004 году стала председателем Глобального стратегического комитета Baker & McKenzie.
В 2005 году Кристин Лагард была назначена министром торговли Франции. Затем руководила министерством сельского хозяйства и рыболовства.
В июне 2007 года была назначена министром экономики и финансов Франции.
С июля по декабрь 2008 года - председатель совета министров экономики и финансов Евросоюза Экофин (ECOFIN).
28 июня 2011 года Лагард была избрана главой Международного валютного фонда (МВФ). 5 июля 2011 года она стала одиннадцатым директором-распорядителем МВФ и первой женщиной, назначенной на эту должность.
19 февраля 2016 года была переизбрана на второй пятилетний срок, начиная с 5 июля 2016 года.
16 июля 2019 года стало известно, что Кристин Лагард подала в отставку со своего поста в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка. Как ожидается, она покинет свой пост 12 сентября 2019 года.
В августе 2014 года Кристин Лагард стала фигурантом "дела Тапи".
Во Франции шло судебное разбирательство из-за продажи в 1993 году компании Adidas известным предпринимателем и политиком Бернаром Тапи. Сделка проходила при посредничестве государственного банка Credit Lyonnais, позже Тапи обвинил банк в махинациях и потребовал возместить ущерб. В 2007 году Лагард, занимавшая тогда пост министра финансов, приняла решение передать дело Тапи в арбитраж, который назначил бизнесмену более 400 миллионов евро компенсации. В связи с этим экс-министру вменяли в вину халатность, которая привела к незаконному присвоению или растрате государственных средств. 19 декабря 2016 года суд признал Лагард виновной, но не назначил ей никакого наказания.
Обжаловать решение суда Лагард не стала.
Кристин Лагард - офицер ордена Почетного легиона (2012). Среди ее наград российский орден Дружбы (2010).
Бывший член сборной Франции по синхронному плаванию.
Кристин Лагард разведена, у нее двое сыновей.
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