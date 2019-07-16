Биография Кристин Лагард

В 1981 году начала работать в адвокатской конторе Baker & McKenzie в качестве юриста, специализировалась на трудовом законодательстве. С 1995 по 1999 год была членом Исполнительного комитета компании. В 1999 году Кристин Лагард был назначена председателем Глобального исполнительного комитета Baker & McKenzie, в 2002 году была переизбрана на эту должность. В 2004 году стала председателем Глобального стратегического комитета Baker & McKenzie.