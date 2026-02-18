https://ria.ru/20260218/lagard-2075116287.html
FT: Кристин Лагард может досрочно уйти с поста главы ЕЦБ
Кристин Лагард может уйти с поста главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) до истечения восьмилетнего срока, оканчивающегося в октябре 2027 года, сообщила... РИА Новости, 18.02.2026
