08:37 18.02.2026 (обновлено: 08:38 18.02.2026)
FT: Кристин Лагард может досрочно уйти с поста главы ЕЦБ
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель | Перейти в медиабанкКристин Лагард
Кристин Лагард - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Кристин Лагард. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Кристин Лагард может уйти с поста главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) до истечения восьмилетнего срока, оканчивающегося в октябре 2027 года, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Ожидается, что Кристин Лагард покинет пост президента Европейского центрального банка до истечения ее восьмилетнего срока, оканчивающегося в октябре 2027 года, по словам человека, осведомленного с ее точкой зрения", - говорится в публикации издания.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Опрос показал, сколько европейцев доверяют ЕС
Вчера, 23:46
 
