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РИА Новости

Кристин Лагард уходит в отставку с поста главы МВФ

Вчера, 17:55
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© AP Photo / Sait Serkan GurbuzГлава Международного валютного фонда Кристин Лагард в штаб-квартире МВФ
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в штаб-квартире МВФ
© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в штаб-квартире МВФ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что подала в отставку со своего поста в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка.
"Я встретилась с советом управляющих и подала прошение об отставке из фонда, вступающей в силу с 12 сентября 2019 года", - говорится в заявлении Лагард, которое распространил фонд.
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По ее словам, до этого момента будет действовать объявленное ранее ее решение не участвовать в делах фонда, пока рассматривается кандидатура на пост главы ЕЦБ. "Я приняла это решение, руководствуясь интересами фонда, и это ускорит процесс избрания моего преемника", - добавила Лагард.
По ее словам, совет управляющих в ближайшее время займется избранием нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Совет управляющих фонда распространил отдельное заявление, в котором поблагодарил Лагард за работу на благо МВФ. "Под ее руководством фонд успешно помог своим странам-членам ориентироваться в беспрецедентном окружении вызовов, включая влияние глобального финансового кризиса и его последствий", - говорится в заявлении.
Совет заверил, что процесс поиска нового директора-распорядителя начнется "немедленно".
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