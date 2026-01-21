Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕЦБ покинула форум в Давосе во время выступления главы Минторга США - РИА Новости, 21.01.2026
20:27 21.01.2026
Глава ЕЦБ покинула форум в Давосе во время выступления главы Минторга США
Глава ЕЦБ покинула форум в Давосе во время выступления главы Минторга США - РИА Новости, 21.01.2026
Глава ЕЦБ покинула форум в Давосе во время выступления главы Минторга США
Председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард покинула ужин, организованный временным сопредседателем Всемирного экономического форума Ларри... РИА Новости, 21.01.2026
в мире
сша
европа
билл клинтон
кристин лагард
европейский центральный банк
давос
в мире, сша, европа, билл клинтон, кристин лагард, европейский центральный банк, давос
В мире, США, Европа, Билл Клинтон, Кристин Лагард, Европейский центральный банк, Давос
Глава ЕЦБ покинула форум в Давосе во время выступления главы Минторга США

FT: глава ЕЦБ покинула форум в Давосе во время выступления главы Минторга США

© REUTERS / Jonathan ErnstУчастники экономического форума в Давосе
Участники экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Участники экономического форума в Давосе
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард покинула ужин, организованный временным сопредседателем Всемирного экономического форума Ларри Финком, во время выступления главы американского минторга Говарда Латника, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как писала газета, слова Латника во время выступления вызвали переполох, его "воинственные заявления" встретили насмешками, а некоторые гости и вовсе покинули ужин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Зеленский не покидал Киев, несмотря на желание Трампа встретиться в Давосе
Вчера, 18:51
"Лагард была среди гостей, покинувших (ужин - ред.) во время выступления (Латника - ред.)", - пишет издание.
По словам источника, присутствовавшего на приеме, Латник в своей речи отметил, что странам стоит сконцентрировать внимание на угле как источнике энергии, а не на возобновляемых источниках. Издание также подчеркивает, что министр торговли США делал замечания пренебрежительного характера о Европе.
Газета пишет, что одним из гостей, перебивавших речь Латника, был бывший вице-президент США при администрации Билла Клинтона Альберт Гор.
В минторговли США при этом заявили, что единственным гостем приема, высказавшим неодобрение Латнику, был Гор. При этом, по словам самого бывшего вице-президента, он сидел и слушал выступление министра, не перебивая его. Гор добавил, что он и ряд других гостей ужина озвучили свое мнение только под конец речи министра торговли США.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Выступление Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Об ошибках Европы и покупке Гренландии. Трамп выступил на форуме в Давосе
Вчера, 16:51
 
