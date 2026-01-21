Глава ЕЦБ покинула форум в Давосе во время выступления главы Минторга США

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард покинула ужин, организованный временным сопредседателем Всемирного экономического форума Ларри Финком, во время выступления главы американского минторга Говарда Латника, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как писала газета, слова Латника во время выступления вызвали переполох, его "воинственные заявления" встретили насмешками, а некоторые гости и вовсе покинули ужин.
"Лагард была среди гостей, покинувших (ужин - ред.) во время выступления (Латника - ред.)", - пишет издание.
Газета пишет, что одним из гостей, перебивавших речь Латника, был бывший вице-президент США при администрации Билла Клинтона Альберт Гор.
В минторговли США при этом заявили, что единственным гостем приема, высказавшим неодобрение Латнику, был Гор. При этом, по словам самого бывшего вице-президента, он сидел и слушал выступление министра, не перебивая его. Гор добавил, что он и ряд других гостей ужина озвучили свое мнение только под конец речи министра торговли США.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.