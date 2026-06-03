Евро в 2026 году: каким будет курс и чего ждать от валюты

На фоне геополитической турбулентности, разворота в монетарной политике мировых центробанков и структурных изменений в российской финансовой системе вопрос о курсе евро в 2026 году становится одним из ключевых для бизнеса, инвесторов и частных вкладчиков. Сколько будет стоить евро в 2026 году, какие факторы влияют на курс и стоит ли покупать валюту в качестве инструмента сбережения средств — прогнозы и советы экспертов в материале РИА Новости.

Сколько стоит евро сейчас: актуальный курс 2026 года

Курс EUR/USD упал до пятинедельного минимума, снизившись примерно на 1,2% за неделю, в то время как индекс доллара показал лучшие недельные результаты с середины марта.

Андрей Белоусов, финансовый эксперт, кандидат экономических наук, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ. "В течение последнего года европейская валюта укрепилась по отношению к доллару. Однако по отношению к рублю динамика для евро противоположная. Так на начало 2026 года курс был чуть более 92 рублей за евро. Сейчас же по состоянию на 26 мая курс составляет уже 85,44 рубля за один евро. Укрепление курса рубля по отношению к евро, которое можно наблюдать в последнее время, связано в большей степени с тем, что высокие цены на нефть обуславливают рост притока валютной выручки в страну. На это также накладывается относительно небольшой спрос на евро со стороны импортеров. В итоге эти факторы задают тренд на постепенное ослабление евро по отношению к рублю", — комментирует, финансовый эксперт, кандидат экономических наук, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ.

Как менялся курс евро в 2025 году

В 2025 году динамика курса евро была нестабильной и характеризовалась высокой волатильностью в первом квартале с последующим переходом к стабилизации: национальная валюта начала год с ослабления, после чего произошло значительное укрепление рубля. Амплитуда колебаний в 2025 году составила свыше 18 рублей и показала зависимость валютной пары от изменений в торговом балансе и жесткой монетарной политики Центрального банка.

В начале года торги открылись на отметке 106,10 рублей за евро. Своего локального максимума европейская валюта достигла в середине января — тогда курс кратковременно взлетел до 106,25 рублей за евро и в начале феврале держался на отметке 102,92 рубля на фоне сезонного снижения экспортной выручки. Однако уже со второго квартала на рынке наметился четкий тренд на укрепление рубля. Своего годового минимума курс достиг в марте — 87,57 рублей, а в июле стоимость евро снова опустилась до отметки 90,56 рублей.

Динамика минимальных значений евро (EUR/RUB) по месяцам 2025 года Месяц 2025 года [1, 2] Минимальный курс ЦБ РФ (руб.) Дата фиксации Июль 90,56 17 июля Август 91,71 2 августа Сентябрь 92,23 30 сентября

Почему евро подешевел к рублю

Евро в 2026 году оказался под давлением сразу нескольких мощных факторов: от жесткой политики центральных банков до геополитических сдвигов. На мировом рынке евро просел и находится вблизи пятинедельных минимумов. Евро оказался в позиции "слабого звена" как на российском, так и на глобальном рынках.

"Рубль, вопреки многим прогнозам, показал уверенное укрепление, обновив максимумы за последние несколько лет, на вторую половину мая 2026 года евро торгуется на уровнях, которые еще год назад казались маловероятными: EUR-RUB- биржевой курс и официальный курс ЦБ РФ колеблются в диапазоне 82,7–84,1 рубля, всего с начала года европейская валюта потеряла более 10% своей стоимости по отношению к рублю", — комментирует Инна Головачёва, эксперт Российской ассоциации криптоэкономики и блокчейна, специалист по цифровым финансовым активам и блокчейн-гейм-индустрии APAC, предприниматель в сфере Web3.

Александр Иванов, аналитик по макроэкономике УК "Ингосстрах-Инвестиции" отмечает, что к рублю подешевел не только евро: в мае по итогам неполных пяти месяцев рубль окреп к доллару на 8% и это, наверное, лучший результат среди валют развивающихся стран.

"В зоне евро основной фактор ослабления – растущая инфляция (3.0% в апреле против 2.6% в марте), прежде всего из-за инфляции энергоносителей. В России приток валюты в части экспортной выручки является главным факторов укрепления рубля, причем ко всем валютам", — говорит эксперт.

Официальный курс доллара ЦБ ушёл к 73,34 руб — минимум с февраля 2023 года, евро провалился до 85,90 руб (минимум за почти три года), юань на Мосбирже впервые с января пробил отметку 10,8 руб. По всем трём парам рубль прибавил 1,3–3% всего за четыре сессии.

"На поверхности — классический набор триггеров: дорогая нефть Urals под 95 долларов за баррель в апреле, утроившиеся продажи экспортёров (7,2 млрд долларов против 2,4 млрд долларов в марте) и ключевая ставка 14,5%, делающая рубль одной из самых доходных валют в мире", — отмечает Дмитрий Исаков, основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest.

Эксперт уточняет, что Минфин с 8 мая вернулся к покупкам по бюджетному правилу, но объём — символические 5,8 млрд руб/день — стал разочарованием для тех, кто ставил на ослабление рубля. Получился классический short squeeze: рынок выбил из позиций спекулянтов, рассчитывавших на 78–80 за доллар.

« "Скрытый драйвер, о котором мало говорят, — лаг между нефтяной выручкой и её конвертацией. Дорогая апрельская нефть только сейчас приходит на рынок реальными продажами и будет давить на курс ещё 2–3 недели. Добавьте сюда визит Трампа в Пекин и снижение глобальной премии за геополитический риск — и картина складывается однозначно в сторону укрепления рубля", — говорит Дмитрий Исаков.

Инна Головачёва поясняет, что майское укрепление рубля в 2026 году, когда доллар в моменте падал к 70 рублям, а евро ниже 83 рублей многие аналитики назвали "феноменом невозможного рубля", и этому способствовали как внутренние, так и внешние факторы.

Внутренние факторы (с точки зрения влияния на рубль):

сложности с импортом, угроза вторичных санкций сильно усложнила международные расчеты, Российские компании просто не могут так же быстро и в тех же объемах закупать товары за рубежом, нет импорта-нет спроса на валюту

жесткая политика ЦБ РФ, высокая ключевая ставка делает рублевые сбережения (депозиты) крайне привлекательными, при этом спекулировать против руб сейчас слишком дорого,

обязательная продажа валютной выручки: экспортеры продолжают стабильно поставлять валюту на внутренний рынок для уплаты налогов.

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе © AP Photo / Virginia Mayo Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе

Внешние причины (с точки зрения влияния на евро):

дорогое энергосырье — цены на нефть (Brent стабильно выше $85-90 за баррель) бьют по экономике Еврозоны, которая является нетто-импортером энергоресурсов,

разница ставок ФРС и ЕЦБ. В США инфляция остается высокой (около 3,8%), из-за чего ФРС откладывает снижение ставок, в то же время экономика Европы стагнирует, и ЕЦБ вынужден переходить к смягчению, а капитал перетекает в более доходный доллар, ослабляя пару EUR/USD.

Ориентиры на ближайшую неделю: USD/RUB — 73–75, EUR/RUB — 85–87. Представленные прогнозы корректируются еженедельно. "Уровень 73 по доллару пока удерживается, но при сохранении нефти выше $95 и подходе налогового периода 28 мая рубль может протестировать его всерьёз и даже взять отметку 71-72 руб. Разворот в сторону плавного ослабления рубля вероятнее в июне — когда экспортная выручка нормализуется, Минфин нарастит покупки, а ЦБ продолжит цикл снижения ключевой ставки", — говорит Дмитрий Исаков.

Что будет влиять на курс евро в 2026 году: ключевые факторы

Траектория евро балансирует между возможностью повышения процентной ставки ЕЦБ и замедлением роста экономики еврозоны. По мнению Андрея Белоусова, дальнейшее ослабление или укрепление европейской валюты в значительной степени будет зависеть от разрешения ситуации на Ближнем Востоке и перспективах восстановления международного транзита нефти из этого региона. Если это в ближайшее время не произойдет и цены на энергоносители останутся на текущих уровнях или пойдут дальше вверх, единая европейская валюта будет испытывать дополнительное давление и может перейти в тренд ослабления по отношению как к доллару, так и рублю.

При этом, по словам эксперта, определенную поддержку евро может оказать Европейский центральный банк, если в течение 2026 года откажется от смягчения своей денежно-кредитной политики и оставит ставку на текущем уровне в 2,15%.

Александр Осин, аналитик АО ИК "АКБФ” отмечает, что в ближайшие недели существенное улучшение текущей статистики и прогнозов нефтегазовых доходов, а также близкий к нулю, в рамках наших базовых оценок, баланс федерального бюджета РФ в 2026 году, поддержат курс рубля и цены российского долгового сегмента в середине года.

« "На этом фоне полагаю возможным снижение ключевой ставки во II квартале до 13%–14% при сохранении индикативных курсов USDRUB, CNYRUB и EURRUB вблизи текущих уровней", — говорит эксперт.

Однако, по мнению специалиста, с учетом накопления в экономике внешних и внутренних проинфляционных факторов — среди них рост цен на бензин, сравнительно высокие темпы роста зарплат, а также увеличение кредитных и налоговых издержек бизнеса — по-прежнему ожидается существенное ускорение инфляции в РФ во втором полугодии 2026 года.

"На этом фоне сохраняю прогноз ключевой ставки и курса рубля по итогам 2026 года на уровнях 14%, 90–100 руб. за доллар США, 13,5–14,5 руб. за юань и 110–125 руб. за евро. Нерыночные и регуляторные риски для инвесторов валютного рынка, учтенные в прогнозе, по-прежнему остаются высокими, однако рассматриваем возможность их постепенного снижения", — поясняет Александр Осин.

Прогноз курса евро на 2026 год от ведущих аналитиков

Консенсус-прогноз агентства Cbonds на основе опросов рыночных участников, предполагает повышение курса евро в России до 95,2 руб. по итогам первого полугодия и указывает на дальнейшее снижение курса национальной валюты. Ожидается, что к концу 2026 года стоимость евро может подойти к диапазону 103–104 руб.

"Прогресс или неудача в переговорах по Ормузскому проливу остаются главным макроэкономическим фактором неопределенности, поскольку любой срыв переговоров быстро восстановит спрос на доллар США как на защитный актив и окажет давление на снижение пары. Дальнейшая деэскалация снижает премию за энергетический шок и поддерживает евро по отношению к доллару США как защитному активу", — говорит Евгений Сумароков, кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса, Финансовый Университет при Правительстве РФ.

Умеренно оптимистичный прогноз по словам эксперта, заключается в том, что доллар США структурно слаб из-за опасений стагфляции, а евро поддерживается возможностью повышения процентной ставки ЕЦБ в июне. Ранее ЕЦБ сохранил процентную ставку на уровне 2,00%, но глава регулятора Кристин Лагард подтвердила , что повышение ставки в июне обсуждалось в деталях, и это служит чётким сигналом, который поддерживал евро на высоком уровне. В целом евро устойчив, но геополитическая нестабильность и осторожность ЕЦБ ограничивают уверенность участников рынка в этой валюте.

"Основные риски на будущее определяются тем, что эта валютная пара оказалась между двумя противоположными силами: евро выигрывает от более оптимистичных прогнозов относительно снижения процентной ставки ЕЦБ, но сталкивается с трудностями из-за возобновившегося спроса на доллар как на защитный актив после неудачи мирных переговоров с Ираном", — поясняет Евгений Сумароков.

По мнению специалиста, высокие цены на энергоносители отразятся в июньских данных по инфляции в США, что создаст риск пересмотра прогнозов. Аналогично статистические данные по еврозоне, включая производственные заказы и объём промышленного производства будут иметь решающее значение для стабилизации евро или же ускорить его падение.

Евгений Сумароков отмечает, что энергетический шок в Европе по-прежнему напрямую влияет на инфляционные ожидания и негативно сказывается на экономическом росте. Дальнейшее повышение цен на энергоносители может привести к снижению курса евро, поскольку Европа сталкивается с дефицитом предложения.

Большинство экономистов сходятся во мнении, что текущий курс рубля переоценен, и эта аномалия долго не продлится, экономике и бюджету невыгоден слишком крепкий рубль. По мнению Инны Головачёвой, базовый сценарий (лето-осень 2026): по мере адаптации импортеров к новым платежным реалиям спрос на валюту начнет восстанавливаться, ожидается плавное возвращение пары EUR/RUB в диапазон 88-92 рублей.

Стоит ли покупать евро в 2026 году для сохранения сбережений

Диверсификация валютной корзины — базовый принцип финансовой безопасности. Купить евро в 2026 году — разумный шаг как часть диверсифицированной стратегии, но не как единственный способ сохранить деньги. Покупать евро стоит, если планируются траты в Европе, например, на путешествия, учебу или лечение.

По словам Инны Головачёвой, хранение безналичных евро в российских банках по-прежнему сопряжено с инфраструктурными рисками (комиссии за хранение, риск блокировки корреспондентских счетов), купить европейские ценные бумаги из РФ легально почти невозможно. Деньги будут просто лежать мертвым грузом, обесцениваясь на размер европейской инфляции.

"Как инструмент диверсификации тоже с осторожностью: если вы хотите защититься от девальвации рубля, разумнее рассмотреть замещающие облигации, привязанные к евро, или золоту", — советует эксперт.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах © AP Photo / Thanassis Stavrakis Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах

Когда лучше покупать евро

Валютный рынок движется волнами, как правило, после резкого роста евро следует откат на 1–3%. Чтобы оценить, когда выгодно покупать евро, инвесторам и частным вкладчикам следует следить за такими моментами.

Вместо того чтобы вкладывать всю сумму сразу, можно разбить покупку на несколько частей — например, покупать равными долями каждые две–четыре недели, что снижает риск попасть на пик курса. Александр Иванов отмечает, что хороший момент может быть ближе к середине года — до этого момента большие притоки валютной выручки де-факто уже определены и рубль будет оставаться крепким.

« "Если нужна наличная валюта для поездок за рубеж или для релокации, май-июнь 2026 года — отличная точка для входа, текущие курсы за евро могут оказаться локальным дном. Вероятность того, что евро упадет до 75 рублей, математически гораздо ниже вероятности его возврата к 90 рублям и выше к концу года", — говорит Инна Головачёва.

Если евро нужен для конкретной цели, например, поездка — покупайте постепенно и не ждите идеального момента. А если для сбережений — используйте усреднение и следите за экономическим календарем.

Важно! Покупка валюты сопряжена с рисками. Разница между курсом покупки и продажи в банках может достигать 3–5%, а краткосрочные колебания курса — превышать 10% за неделю. Перед принятием решения рекомендуется проконсультироваться с финансовым советником.

Главное о курсе евро в 2026 году

Приведем краткие выводы и рекомендации от экспертов.

В 2026 году среднегодовой курс евро будет находиться в относительно стабильном диапазоне 97–103 рублей: консенсус-прогноз Cbonds предусматривает повышение курса евро в России до 95,2 руб. по итогам первого полугодия и до 103,5 руб. к концу года.

Главным драйвером для валютной пары EUR/USD является расхождение в политике центральных банков: ЕЦБ удерживает депозитную ставку на уровне 2%, что поддерживает курс европейской валюты.

Роль евро как мировой резервной валюты продолжает укрепляться: доля в глобальных резервах достигла максимума с 2020 года — 20,3%.

Аналитики ожидают умеренного, но устойчивого повышения евро к рублю в течение 2026 года. Если цель — накопить евро для будущих поездок, покупайте валюту равными частями раз в месяц или квартал. Это позволит сгладить последствия курсовой волатильности.