17:19 19.03.2026
ЕЦБ предупредил страны ЕС об угрозе экономике из-за войны в Иране
БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила о рисках для экономики стран еврозоны, включая рост инфляции и замедление экономического роста, из-за войны на Ближнем Востоке.
"Война на Ближнем Востоке сделала перспективы значительно более неопределенными, создавая повышательные риски для инфляции и понижательные риски для экономического роста. Она окажет существенное влияние на инфляцию в краткосрочной перспективе через более высокие цены на энергию; ее среднесрочные последствия будут зависеть как от интенсивности и продолжительности конфликта, так и от того, как цены на энергию влияют на потребительские цены в экономике", - сказала она на пресс-конференции.
Премьер Нидерландов призвал ЕС готовиться к затяжному конфликту в Иране
При этом Лагард добавила, что управляющий совет ЕЦБ решил оставить ключевые процентные ставки без изменений.
Биржевые цены на газ в Европе в четверг на открытии показали рост стоимости сразу на 30%, выше 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
ЕС на саммите не принял решение по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро
