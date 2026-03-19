ЕЦБ предупредил страны ЕС об угрозе экономике из-за войны в Иране

БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила о рисках для экономики стран еврозоны, включая рост инфляции и замедление экономического роста, из-за войны на Ближнем Востоке.
"Война на Ближнем Востоке сделала перспективы значительно более неопределенными, создавая повышательные риски для инфляции и понижательные риски для экономического роста. Она окажет существенное влияние на инфляцию в краткосрочной перспективе через более высокие цены на энергию; ее среднесрочные последствия будут зависеть как от интенсивности и продолжительности конфликта, так и от того, как цены на энергию влияют на потребительские цены в экономике", - сказала она на пресс-конференции.
Биржевые цены на газ в Европе в четверг на открытии показали рост стоимости сразу на 30%, выше 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.