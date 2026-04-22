Эта наглая ложь про конец военной операции сделает нищим каждого второго

Надо признать, что немалая доля российской аудитории страдает терминальной стадией цивилизационного мазохизма, когда буквально все, что происходит в родных пенатах, сравнивается с "правильными экономиками" и "правильными рынками", после чего остается только утолять жажду по правильности березовым соком родных осин.

Тем сложнее в этом положении понять, почему ситуация в тех же Соединенных Штатах, в которых всегда по определению все правильно, напоминает сцену из "Титаника", где счастливый Трамп стоит с распростертыми руками на носу американской экономики, а сзади его обнимают ошалевшие от бравурной музыки, ветра и волн международные инвесторы.

Единственное слово, которое может описать происходящее на американском фондовом рынке, — безумие.

Этому феномену с настоящий момент посвящают главные материалы ведущие мировые СМИ, и основные выводы сводятся к следующему:

инвесторы полностью уверены, что конфликт на Ближнем Востоке — это "кратковременный эпизод, который относительно быстро будет урегулирован";

"у рынков есть память" — инвесторы привыкли считать, что президент США Дональд Трамп отступит, если экономическая боль станет слишком сильной (эффект TACO — Trump Always Chickens Out, то есть "Трамп всегда в итоге сдает назад").

Свежий пример: в апреле 2025 года Трамп ввел масштабные тарифы в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов, но уже через несколько дней объявил о 90-дневной паузе, после чего рынок акций показал один из крупнейших однодневных ростов в истории.

Буквально вчера Трамп пообещал миру "невиданное" падение цен на энергоносители после того, как США закончат историю с Ираном , однако этого не будет, потому что это невозможно.

Уже сейчас, согласно докладу Института немецкой экономики (IW), Германия погрузилась в самый длительный кризис за последние 20 лет. По словам главы Европейского центрального банка Кристин Лагард , Евросоюзу, помимо роста цен, уже реально грозит самое настоящее нормирование товаров — те самые карточки. Но, как написало агентство Bloomberg, "кризис только начинается". В стороне от него не останутся и Штаты. На днях бывший министр финансов США Генри Полсон призвал американских политиков подготовить экстренный план действий на случай возможного обвала спроса на казначейские облигации (пресловутые трежериз) на фоне инфляционного давления от иранского конфликта и заявил, что "кризис на рынке государственных облигаций может привести к серьезным последствиям для всей экономики".

В недавнем совместном заявлении глав МЭА, МВФ Всемирного банка говорится, что война привела к одному из крупнейших шоков предложения на нефтяном рынке в истории и "даже после возобновления регулярного судоходства через пролив потребуется время, чтобы мировые запасы ключевых товаров вернулись к довоенному уровню, при этом цены на топливо и удобрения могут оставаться высокими в течение длительного периода с учетом ущерба, нанесенного инфраструктуре".

И это сказано еще очень-очень мягко и осторожно, чтобы не обвалить фондовые рынки, где эти самые главы имеют свой личный финансовый интерес.

На самом деле адекватные эксперты едины в одном: даже если убрать многолетнее восстановление инфраструктуры, мировая логистика останется навсегда переориентированной, дорогой и менее предсказуемой, то есть даже после наступления нефтяной дружбы и газовой жвачки речь уже будет идти о структурном удорожании мировой торговли и энергии, иными словами, ни о каком "возврате к норме" речи уже не может быть.

Аналитический ресурс Recorded Future таким образом описывает базовый, то есть самый нейтральный, сценарий завершения конфликта: "Хрупкое прекращение огня снижает интенсивность прямых военных ударов, но причины конфликта остаются нерешенными. <…> Ормузский пролив открывается лишь эпизодически, с повторяющимися сбоями, досмотрами и инцидентами в сфере безопасности, из‑за чего судоходство, страхование и энергетические рынки остаются под постоянным давлением". А ведь может быть сценарий и хуже.

Экономический портал Euro Perspectives еще менее оптимистичен: "Даже при прекращении огня с Ираном мир уже расплачивается за крупнейший энергетический шок за последние 50 лет. Эффекты инфляционной волны будут распространяться по европейской экономике — и эту волну уже нельзя остановить".

Жирную точку в дискуссии о быстром и безболезненном завершении иранского кризиса поставила представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Иконен: "Мы не должны питать иллюзий, будто этот кризис, который влияет на цены на энергоносители, будет краткосрочным. Этого не будет".

Единственный позитив пришел от МВФ. Оказывается, есть счастливчики, которые не верят в капитализацию Apple , а верят в то, что можно пощупать, съесть, сжечь и налить в топливный бак или продать: "Экспортеры сырья с существенными резервами способны выдержать рыночный стресс лучше других".