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Глава ЕЦБ связала перспективы успеха евро с военизацией в Европе - РИА Новости, 23.06.2026
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11:22 23.06.2026
Глава ЕЦБ связала перспективы успеха евро с военизацией в Европе

Глава ЕЦБ Лагард: успех евро связан с наращиванием военных мощностей в Европе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКристин Лагард
Кристин Лагард - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Кристин Лагард. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что успех евро как мировой резервной валюты связан с наращиванием военных мощностей в Европе.
  • Для становления евро общепризнанной мировой резервной валютой потребуется время, верховенство права в европейской юрисдикции и сильный экономический базис, заявила она.
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что успех евро как мировой резервной валюты связан с наращиванием военных мощностей в Европе.
"Если посмотрите на историю, то ни одна валюта не стала одной из международных резервных валют или основной международной резервной валютой, пока у нее не появились возможности обороняться. То есть, скажу прямо, иметь военную мощь для сопротивления оппонентам", - сказала она на панельной дискуссии в Брюсселе, посвященной международной роли евро.
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По ее словам, для становления евро общепризнанной мировой резервной валютой потребуется время, верховенство права в европейской юрисдикции и сильный экономический базис. При этом она признает, что Европу часто критикуют за чрезмерное регулирование в правовой сфере и что европейский рынок до сих пор не смог реализовать свой потенциал.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что сейчас происходит милитаризация Европы, как и перед Второй мировой войной. Ускоренная милитаризация Евросоюза и его фактическое сращивание с НАТО превратили организацию в геополитического врага России, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как следовало ранее из совместного заявления РФ и КНР, Пекин отмечает озабоченность российской стороны в связи с курсом Евросоюза на милитаризацию.
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