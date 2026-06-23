БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что успех евро как мировой резервной валюты связан с наращиванием военных мощностей в Европе.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что сейчас происходит милитаризация Европы, как и перед Второй мировой войной. Ускоренная милитаризация Евросоюза и его фактическое сращивание с НАТО превратили организацию в геополитического врага России, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.