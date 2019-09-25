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РИА Новости

Кристалину Георгиеву официально избрали главой МВФ

20:24 25.09.2019 (обновлено: 20:38 25.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкКристалина Георгиева
Кристалина Георгиева
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Кристалина Георгиева. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Кристалина Георгиева официально избрана главой Международного валютного фонда (МВФ) на пять лет с 1 октября 2019 года, говорится в распространенном в среду сообщении организации.
"Совет директоров Международного валютного фонда сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность управляющего директора и председателя совета директоров на пятилетний срок с 1 октября 2019 года", - сказано в сообщении.
Ранее Кристин Лагард устранилась от исполнения обязанностей директора-распорядителя МВФ в связи с тем, что ее выдвинули на пост главы Европейского центрального банка.
Кристалина Георгиева
Вчера, 20:30РИА Новости
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