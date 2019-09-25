Кристалину Георгиеву официально избрали главой МВФ

ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Кристалина Георгиева официально избрана главой Международного валютного фонда (МВФ) на пять лет с 1 октября 2019 года, говорится в распространенном в среду сообщении организации.

"Совет директоров Международного валютного фонда сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность управляющего директора и председателя совета директоров на пятилетний срок с 1 октября 2019 года", - сказано в сообщении.