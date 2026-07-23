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Глава ЕЦБ не намерена покидать пост до конца 2027 года - РИА Новости, 23.07.2026
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18:54 23.07.2026
Глава ЕЦБ не намерена покидать пост до конца 2027 года

Кристин Лагард заявила, что не собирается уходить с поста главы ЕЦБ до 2027 года

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель | Перейти в медиабанкКристин Лагард
Кристин Лагард - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель
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Кристин Лагард. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила об отсутствии намерений покинуть пост до конца текущего года и подчеркнула, что останется на своем месте как минимум до 2027 года.
  • Срок полномочий главы ЕЦБ заканчивается в октябре 2027 года, при этом ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Лагард может уйти с поста до истечения этого срока.
БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила об отсутствии намерений покинуть пост до конца текущего года.
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"Вы не увидите, как я ухожу, раньше 2027 года… Когда на горизонте появляются облака, капитан остается на корабле, и этот капитан останется на этом корабле до тех пор, пока на горизонте будут облака", - заявила Лагард на пресс-конференции по итогам встречи совета управляющих ЕЦБ во Франкфурте.
Срок полномочий главы ЕЦБ заканчивается в октябре 2027 года. В феврале газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Лагард может уйти с поста до истечения этого срока. По информации FT, глава ЕЦБ, возглавившая его в ноябре 2019 года, хочет покинуть свой пост до выборов президента Франции в апреле следующего года.
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