Глава ЕЦБ не намерена покидать пост до конца 2027 года

Срок полномочий главы ЕЦБ заканчивается в октябре 2027 года. В феврале газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Лагард может уйти с поста до истечения этого срока. По информации FT, глава ЕЦБ, возглавившая его в ноябре 2019 года, хочет покинуть свой пост до выборов президента Франции в апреле следующего года.