Глава ЕЦБ не намерена покидать пост до конца 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила об отсутствии намерений покинуть пост до конца текущего года и подчеркнула, что останется на своем месте как минимум до 2027 года.
- Срок полномочий главы ЕЦБ заканчивается в октябре 2027 года, при этом ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Лагард может уйти с поста до истечения этого срока.
БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила об отсутствии намерений покинуть пост до конца текущего года.
Срок полномочий главы ЕЦБ заканчивается в октябре 2027 года. В феврале газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Лагард может уйти с поста до истечения этого срока. По информации FT, глава ЕЦБ, возглавившая его в ноябре 2019 года, хочет покинуть свой пост до выборов президента Франции в апреле следующего года.
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