Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Грузии о воздушном сообщении было подписано в 1993 году.

Согласно соглашению, назначенные авиапредприятия каждой стороны имеют право совершать пролет территории другой стороны без посадки, совершать посадки на территории другой стороны с некоммерческими целями; совершать посадки на территории другой стороны с целью погрузки и (или) выгрузки пассажиров, почты и груза международного следования.

Согласно приложению к соглашению между РФ и Грузией о воздушном сообщении, авиапредприятия, назначенные российской стороной, имеют право выполнять регулярные международные полеты в обоих направлениях из России в Тбилиси, Сухуми (ныне Сухум, Республика Абхазия, в 2008 году Россия признала независимость республики), Батуми, Кутаиси, Сенаки и в два пункта, которые будут выбраны назначенными авиапредприятиями России, а также в другие пункты в Грузии, которые будут определяться по согласованию между авиационными властями обеих стран.

Авиапредприятия, назначенные грузинской стороной, имеют право выполнять регулярные международные полеты в обоих направлениях из Грузии в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, а также в другие пункты в России по согласованию между авиационными властями обеих стран.

В октябре 2006 года авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено на фоне резкого ухудшения отношений между двумя странами из-за так называемого "шпионского скандала" (в Тбилиси и Батуми были задержаны шестеро российских военнослужащих, их обвинили в шпионаже и разведдеятельности; МВД Грузии заявило , что военнослужащие занимались еще и диверсионной и террористической деятельностью).

Россия объяснила прекращение авиасообщения задолженностью грузинских авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание, которая на тот момент составляла 3,7 миллиона долларов.

Договоренность о возобновлении авиасообщения была достигнута в феврале 2008 года после прошедших в Москве переговоров делегаций двух стран и озвучена 21 февраля после встречи президентов Грузии и России.

Грузинские авиакомпании на тот момент погасили большую часть долга перед российской Госкорпорацией по организации воздушного движения, что было главным условием возобновления авиасообщения между двумя странами.

Во время прекращения авиасообщения между двумя странами пассажирам приходилось пользоваться маршрутами, проходящими через третьи страны, в том числе Украину, Азербайджан и Армению.

9 августа 2008 года Россия прекратила авиационное сообщение с Грузией. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Начиная с 2009 года регулярно предпринимались попытки возобновить авиасообщение хотя бы на уровне чартеров, однако все они были неудачными. Между тем, некоторым грузинским авиакомпаниям российские власти в период праздников выдавали разрешение на выполнение рейсов. Добраться по воздуху в Грузию из России можно было с помощью стыковочных рейсов, которые выполняли авиакомпании других стран.

В свою очередь, грузинские власти даже на пике напряженности в отношениях с Россией не закрывали свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Выполнение прямых рейсов стало возможным после получения соответствующего разрешения Росавиации. Авиасообщение осуществлялось чартерными рейсами.

По данным на июнь 2019 года регулярные прямые рейсы между городами Грузии и России осуществляли авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Победа", "Уральские авиалинии", Red Wings, Smartavia, Georgian Airways, MyWay Airlines.

S7 осуществляла рейсы из Москвы в Тбилиси и Батуми, а также из Новосибирска в Тбилиси и Батуми

Авиакомпания "Победа" летала в Тбилиси из Москвы (с посадкой в аэропорту Ростова-на-Дону), Тюмени, Чебоксар, Челябинска, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута, Перми, Набережных Челнов, Кирова, Казани, Екатеринбурга (рейсы осуществлялись с пересадкой в Москве), а также из Ростова-на-Дону.

В Батуми "Победа" осуществляла рейсы из Москвы (с посадкой в аэропорту Ростова-на-Дону), Казани, Екатеринбурга, Перми, Ростова-на-Дону.

Авиакомпания Red Wings осуществляла авиарейсы из Москвы в Батуми.

Авиакомпания Smartavia (до 14 марта 2019 года – "Нордавиа") осуществляла рейсы в Тбилиси из Архангельска, Воронежа, Краснодара, Мурманска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи, Сыктывкара и Челябинска; в Батуми из Санкт-Петербурга, Архангельска и Мурманска.

Авиакомпания Georgian Airways осуществляла рейсы из Тбилиси в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Воронеж и Минеральные Воды.

Столицу Грузии 20 июня 2019 года захлестнули акции протеста , митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер РФ назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

21 июня президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию. Глава государства также поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, указ о прекращении авиасообщения – вынужденная мера для обеспечения безопасности россиян на фоне экстремистских действий в Тбилиси.

По словам Пескова, полеты будут возобновлены при нормализации ситуации.

22 июня Минтранс сообщил , что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности.

По данным министерства, общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792 543,19 долларов и 592 251,95 рублей. Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее