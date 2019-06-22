"Уральские авиалинии" закрыли продажу билетов в Грузию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает продажу авиабилетов в Грузию на рейсы с 8 июля, сообщили РИА Новости в пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" закрыла продажу авиабилетов в Грузию. Пассажирам, купившим билеты в Грузию, будет оформлен вынужденный возврат и возвращена полная стоимость авиабилетов", – сказала собеседница.

По ее словам, вернуть билеты пассажиры могут, обратившись по месту их приобретения.

"До 8 июля все рейсы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси будут выполнены по расписанию", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в понедельник авиакомпания откроет горячую линию.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.