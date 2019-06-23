Минтранс России озвучил сумму грузинских долгов

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Минтрансе озвучили сумму задолженности грузинской стороны за аэронавигационную деятельность перед российской компанией "Госкорпорация по организации воздушной деятельности".
"В настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792 543,19 долларов США и 592 251,95 рублей. Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее", — сообщается на сайте министерства.
Ранее Минтранс сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности. Однако основатель грузинской авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что никаких долгов перед российской стороной у компании нет.
В пятницу Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям воздушные перевозки в Грузию с 8 июля. Такая мера связана с обеспечением безопасности россиян после беспорядков в Грузии, продолжающихся с четверга, когда во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента по приглашению грузинской стороны. Оппозиционные законодатели покинули зал в знак протеста, а вечером в Тбилиси начались массовые беспорядки. В частности, протестующие взяли здание парламента штурмом, также звучали призывы к отставке правительства.
Грузинские власти обвинили Москву в организации антироссийских протестов. Россия отрицает причастность к протестам. Так, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, ситуация в Грузии стала результатом борьбы оппозиции с провластными силами.
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