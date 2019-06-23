Минтранс России озвучил сумму грузинских долгов

В пятницу Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям воздушные перевозки в Грузию с 8 июля. Такая мера связана с обеспечением безопасности россиян после беспорядков в Грузии, продолжающихся с четверга, когда во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента по приглашению грузинской стороны. Оппозиционные законодатели покинули зал в знак протеста, а вечером в Тбилиси начались массовые беспорядки. В частности, протестующие взяли здание парламента штурмом, также звучали призывы к отставке правительства.