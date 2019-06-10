Глава Южной Осетии рассказал об отношениях с Грузией

ЦХИНВАЛ, 10 июн - РИА Новости. Южная Осетия относится к Грузии как к соседу, с которым надо выстраивать отношения, однако с грузинской стороны не видно готовности взаимодействовать, заявил югоосетинский президент Анатолий Бибилов.

Об этом Бибилов сказал на встрече с представителями иностранных государств – Италии, Японии, Бельгии, Германии, Финляндии и Чехии, прибывших в Южную Осетию в качестве международных наблюдателей на выборы депутатов парламента, проходивших в воскресенье.

"К Грузии мы тоже относимся как к соседу, с которым надо выстраивать отношения. Мы готовы, но не видим готовности с грузинской стороны. С 2008 года мы призываем, чтобы Грузия подписала меморандум о неприменении силы. К сожалению, мы пока этого не добились, что нас очень напрягает", - приводятся слова Бибилова на официальном сайте президента Южной Осетии.

Как добавил Бибилов, республику настораживает то, что НАТО обеспечивает Грузию оружием и амуницией, военной техникой. "Это нас настораживает, но не пугает. На сегодняшний день гарантом безопасности республики Южная Осетия выступает Российская Федерация", – подчеркнул Бибилов.