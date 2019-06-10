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РИА Новости

Глава Южной Осетии рассказал об отношениях с Грузией

08:04
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 10 июн - РИА Новости. Южная Осетия относится к Грузии как к соседу, с которым надо выстраивать отношения, однако с грузинской стороны не видно готовности взаимодействовать, заявил югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
Об этом Бибилов сказал на встрече с представителями иностранных государств – Италии, Японии, Бельгии, Германии, Финляндии и Чехии, прибывших в Южную Осетию в качестве международных наблюдателей на выборы депутатов парламента, проходивших в воскресенье.
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"К Грузии мы тоже относимся как к соседу, с которым надо выстраивать отношения. Мы готовы, но не видим готовности с грузинской стороны. С 2008 года мы призываем, чтобы Грузия подписала меморандум о неприменении силы. К сожалению, мы пока этого не добились, что нас очень напрягает", - приводятся слова Бибилова на официальном сайте президента Южной Осетии.
Как добавил Бибилов, республику настораживает то, что НАТО обеспечивает Грузию оружием и амуницией, военной техникой. "Это нас настораживает, но не пугает. На сегодняшний день гарантом безопасности республики Южная Осетия выступает Российская Федерация", – подчеркнул Бибилов.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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Анатолий БибиловЮжная ОсетияГрузияВ мире
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