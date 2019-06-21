Red Wings вернет пассажирам деньги за отмененные рейсы в Грузию

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings закрывает продажу билетов в Грузию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Авиакомпания Red Wings закрывает продажу билетов по маршруту Москва-Батуми (Грузия)-Москва с 8 июля 2019 (года)", - сказала собеседница агентства.

Red Wings выполняет полеты по одному маршруту, связывающему Россию и Грузию, в данный момент - Москва-Батуми-Москва. Частота выполнения рейсов - три раза в неделю.

"Всем пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании с 8 июля, будет возвращена полная стоимость авиабилета, так как применяется правило "вынужденного возврата", - добавила собеседница.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ, который касается Грузии. Указом российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии с 8 июля 2019 года, а туроператорам и турагентам на время запрета перелетов рекомендовано не продавать туда туристические путевки. Кроме того кабмину поручено обеспечить возвращение в РФ россиян, временно находящихся на территории Грузии, их багажа, МИД РФ должен будет обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности россиян.