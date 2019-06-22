Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T17:28Z
https://ria.ru/20190622/1555817669.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155581/80/1555818098_0:565:2559:2004_1036x0_80_0_0_bd5efdeba792fc171f2e04694e54fe60.jpg
РИА Новости

Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию

Вчера, 17:28
59250
© Depositphotos / Lina_moСамолеты грузинской авиакомпании Airzena
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
© Depositphotos / Lina_mo
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Полеты грузинских авиакомпаний в Россию приостановят с 8 июля, заявили в Минтрансе.

"Причина приостановки полетов — необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

Минтранс России
Накануне президент России Владимир Путин на фоне беспорядков в Грузии подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в Грузию. Туроператорам и турагентам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. По оценкам Ассоциации туроператоров России, сейчас в Грузии около пяти-семи тысяч организованных российских туристов и в два-три раза больше — самостоятельных.
Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это вынужденная рестрикция, цель которой заключается в обеспечении безопасности российских граждан. При нормализации ситуации в Грузии полеты возобновят, добавил он.
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Вчера, 14:50
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"

Протесты в Грузии

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Причем, как объяснил он сам, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".
Депутаты от оппозиции покинули заседание, в здание парламента ворвались радикалы. Позже в центре города начался митинг, участники которого требовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку. Спецназ разогнал протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала ее "врагом и оккупантом". Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным. По его мнению, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
21 июня, 20:51
Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить
1363479152277
Обсудить 270
ТуризмНовости - ТуризмПротесты в ГрузииРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Не было бы всей этой майданщины, если бы в 2008 году наши войска дошли куда надо
22 июня, 17:34
Антон Симонов
163021025
Ну понятно пока Грузия не извинится ничего не будет
22 июня, 17:31
Алексей Алекс
150730012
Рекомендуем
Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24"
РИА
Новости
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
Лента
новостей
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М
МИД ответил на заявление США об "угрозе российского ядерного удара"
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
Путин ответил на претензии Японии по Курилам
Воины Войска Польского и Советской армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой. 17 января 1945
В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Трамп предложил сделать Иран "снова великим"
Опубликовано видео пролета российского Су-24 вблизи испанского авианосца
Опубликовано видео пролета "российского Су-24" вблизи испанского авианосца
Рыбак в Мариуполе
Al Jazeera: Россия коварно поднимает украинцам цену на рыбу
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить
Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Грузинская авиакомпания предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
10:02На Украине задержали группу, готовившую провокации на "Марше равенства"
09:56Лидеры стран АСЕАН открыли хранилище гуманитарной помощи
Лента новостейМолния