Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Полеты грузинских авиакомпаний в Россию приостановят с 8 июля, заявили в Минтрансе.

"Причина приостановки полетов — необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Минтранс России

Накануне президент России Владимир Путин на фоне беспорядков в Грузии подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в Грузию. Туроператорам и турагентам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. По оценкам Ассоциации туроператоров России, сейчас в Грузии около пяти-семи тысяч организованных российских туристов и в два-три раза больше — самостоятельных.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это вынужденная рестрикция, цель которой заключается в обеспечении безопасности российских граждан. При нормализации ситуации в Грузии полеты возобновят, добавил он.

Протесты в Грузии

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Причем, как объяснил он сам, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Депутаты от оппозиции покинули заседание, в здание парламента ворвались радикалы. Позже в центре города начался митинг, участники которого требовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку. Спецназ разогнал протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.