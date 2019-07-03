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РИА Новости

Россия и Грузия должны найти выход из сложившейся ситуации, заявил Карасин

Вчера, 10:04
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Россия и Грузия должны найти выход из сложившейся в последнее время ситуации, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин перед началом переговоров в Женеве по безопасности и стабильности в Закавказье.

"Мы постараемся лучше понять друг друга для того, чтобы найти выход из этой неблагоприятной ситуации, которая сложилась после 20-21 июня. Она нежелательна для наших отношений", - заявил Карасин в интервью грузинской телекомпании "Имеди".

Дипломат добавил, что в Москве не желают, что бы предстоящие в Грузии выборы проходили на фоне антироссийской напряженности.
"Демонстрации, антироссийские заявления и лозунги разрушили все, изменилась вся картина. Сейчас нам нужно определенное время и ждать лучшего периода", - добавил Карасин.
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Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер РФ назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России
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